To nie była szlachetna rywalizacja. Policja pokazała, z czym się zmaga

Przejmujące wydarzenie miało miejsce w sobotę, 23 sierpnia. Na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że w okolicach Strzelina spora grupa pojazdów wjechała na rejon pól uprawnych w okolicach Strzelina. Osoba, która powiadomiła o tym policję, nie miała nie wątpliwości: to była akcja pseudokibiców. Funkcjonariusze zadziałali sprawnie i pojawili się na miejscu, gdzie mogło dojść do tragedii.
Policja zatrzymała ustawkę dolnośląskich kibiców
Do działania ruszyli dolnośląscy policjanci kryminalni wraz ze znajdującymi się w pobliżu funkcjonariuszami wrocławskiego oddziału prewencji. Gdy pseudokibice zobaczyli zbliżające się radiowozy, wpadli w panikę i zdezorientowani ruszyli po polach uprawnych. Większości z nich próba ucieczki się jednak nie powiodła, bo policja zdołała wylegitymować ponad trzydziestu mężczyzn.
Jak się okazało: mieli oni przy sobie akcesoria wykorzystywane w sztukach walk, na przykład ochraniacze na szczękę, bandaże i taśmy bokserskie, rękawice oraz kominiarki. Okazało się, że sprawcy zamieszania pochodzili z Lubina, Świdnicy oraz Wałbrzycha i byli już znani policji ze względu na incydenty chuligańskie. - Dzięki skutecznym i błyskawicznie podjętym przez mundurowych działaniom, nie ucierpiała żadna osoba. Nie ma i nie będzie przyzwolenia na akty chuligańskie z udziałem pseudokibiców - relacjonowała na profilach społecznościowych Dolnośląska Policja.
Udział w ustawkach kibicowskich jest przestępstwem, za które grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
