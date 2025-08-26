Flick powiedział, co myśli o ter Stegenie. Taki ma wobec niego plan

FC Barcelona bardzo dobrze spisuje się w ostatnich tygodniach. Nie zawiodła podczas przedsezonowego tournee, nie straciła formy również na początku rozgrywek. Najpierw pewnie rozbiła RCD Mallorca 3:0, a potem, choć przegrywała już z Levante 0:2, to odwróciła losy spotkania i odniosła zwycięstwo. Od samego początku kapitalnie spisuje się Joan Garcia, który aktualnie nie ma nawet odpowiedniego zmiennika. Inaki Pena jest już praktycznie poza klubem, Wojciech Szczęsny wciąż nie został zarejestrowany do rozgrywek, natomiast Marc-Andre ter Stegen jest wyłączony z gry z powodu kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Oto prawda o relacjach ter Stegena z Flickiem. Wszystko jasne

Konflikt na linii Marc-Andre ter Stegen - FC Barcelona udało się załagodzić tuż przed rozpoczęciem rozgrywek. Bramkarz ostatecznie zgodził się podpisać dokumenty medyczne ws. kontuzji pleców, a niezależna komisja orzekła, że uraz "spełnia kryteria dotyczące długotrwałych kontuzji". Dzięki temu klub mógł zarejestrować do rozgrywek nowych piłkarzy. Niemiec odzyskał za to opaskę kapitańską.

- Dla mnie ważne było, aby Marc i władze klubu zbliżyli się do siebie. I aby starali się o odpowiednią komunikację. Też nie jestem bez winy, mam wiele do poprawy w tej kwestii. Ale mimo to ważne, że Marc wrócił - dla całego zespołu. Jest bramkarzem najwyższej klasy i ma nasze pełne wsparcie, aby mógł wrócić do gry na najwyższym poziomie. Nie mogę mu jednak niczego obiecać, nigdy tego nie robię - przekazał podczas wideokonferencji na gali "Sport Bild". Dziennik uznał go "za najlepszego trenera" sezonu.

Mimo wszystko nie od dziś wiadomo, że FC Barcelona najchętniej pozbyłaby się ter Stegena, który w hierarchii jest za Garcią oraz Szczęsnym. Szkoleniowiec zaznaczył, że żałuje decyzji o zmianie bramkarza, a ponadto postanowił wspomnieć o pozyskanym niedawno z Espanyolu zawodniku.

- Mamy bardzo młodego i utalentowanego bramkarza, jakim jest Joan Garcia. Gra on na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy wspólnie zdecydowaliśmy, że to powinna być przyszłość Barcelony. Więc dla mnie była to dość prosta decyzja do podjęcia - podsumował.

FC Barcelona po dwóch meczach ligowych jest wiceliderem tabeli ligowej z kompletem punktów. Najbliższe spotkanie piłkarze Hansiego Flicka rozegrają w niedzielę 31 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się oni z Rayo Vallecano.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU