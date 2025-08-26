Nie żyje 26-letni piłkarz. Zginął w tragicznym wypadku

Niedawno cały futbolowe środowisko pogrążyło się w żałobie po tragicznej śmierci Diogo Joty. Zawodnik Liverpoolu tragicznie zginął w wypadku samochodowym. Nie był w tym aucie sam - jechał z bratem Andre Silvą. Mistrzowie Anglii oddali hołd Portugalczykowi - zastrzegli nr 20 na jego cześć, a ponadto do końca kontraktu (30 czerwca 2027) klub będzie wypłacał jego pensję żonie i dzieciom. Ponadto tuż przed meczem pierwszej kolejki Premier League kibice przygotowali szaliki i transparenty z nazwiskiem i wizerunkiem Portugalczyka oraz odśpiewali "You'll Never Walk Alone".

Tragiczny wypadek z udziałem ekwadorskiego piłkarza

Niestety po niecałych dwóch miesiącach od tragicznej śmierci Diogo Joty kolejny piłkarz poniósł śmierć w wypadku samochodowym. W niedzielę 24 sierpnia doszło do wypadku z udziałem ekwadorskiego piłkarza - Marcosa Olmedo. "Ekwadorska piłka nożna opłakuje tragiczną śmierć Marcosa Olmedo, 26-letniego pomocnika klubu Mushuc Runa. Olmedo zginął w wypadku samochodowym w prowincji Esmeraldas" - relacjonujes expedientes.ec.

"Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego ukochanego zawodnika Marcosa Olmedo. Składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i bliskim w tym trudnym czasie żałoby" - napisał klub piłkarza w serwisie x.com.

Sieć obiegło nagranie z tragicznego wypadku

Lokalne media donoszą, że ofiar śmiertelnych było więcej. W wyniku zdarzenia śmierć miało ponieść jeszcze dwóch mężczyzn w wieku 30 i 34 lat. W sieci pojawiły się również nagrania z tego zdarzenia. Widać na nich, że samochód, w którym był Olmedo, zjechał na niewłaściwy pas i zderzył się z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem.

"Według południowoamerykańskich mediów piłkarz zasnął za kierownicą" - donosi serwis fanatik.ro. Sprawą zajmuje się policja.

"Składamy szczere kondolencje rodzinie, kolegom z drużyny i wszystkim, którzy są częścią rodziny Mushuc Runa, a także społeczności sportowej w kraju" - napisała ekwadorska federacja piłkarska, cytowana przez fanatik.ro.

Marcos Olmedo dołączył do klubu Mushuc Runa w czerwcu tego roku. W przeszłości występował w takich zespołach jak Aucas, CD America, Macara, LDU Quito, czy CD El Nacional, z którym zdobył Puchar Ekwadoru w 2024 roku.

