Media: Wielkie wzmocnienie polskiej kadry. Urban zaciera ręce

Reprezentacja Polski ma za sobą niezwykle trudny okres. Najpierw burza związana z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu, następnie bolesna porażka z Finlandią w el. MŚ, a na koniec niewygodne rozstanie z selekcjonerem Michałem Probierzem. Jego następcą został Jan Urban, który ma jeden cel: awansować na mundial. Nie będzie to łatwe wyzwanie, zwłaszcza że wielu naszych zawodników ma przeróżne problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Bukowiecka mistrzynią Polski w biegu na 200 metrów. "Nie zmęczyłam się tak bardzo"

Oto kto będzie pracował w sztabie Jana Urbana. Gigantyczne doświadczenie

Podczas wrześniowego zgrupowania zawodnicy poznają się nie tylko z nowym selekcjonerem, ale również z jego sztabem. Już wiemy, że należą do niego: Jacek Magiera (drugi trener), Marcin Prasoł oraz Grzegorz Staszewski (asystenci), Andrzej Dawidziuk i Józef Młynarczyk (trenerzy bramkarzy), a ponadto Hubert Małowiejski, który od dawna odpowiada w kadrze za dział analizy.

Urban postanowił również zatrudnić nowego szkoleniowca od przygotowania motorycznego, którym został Cesar Sanjuan-Szklarz. Ale to jednak nie koniec. Serwis TVP Sport ujawnił we wtorek rano, że pomagać mu będzie Juan Iribarren, który przez wiele lat był bliskim współpracownikiem Javiera Aguirre'a - choćby w Atletico Madryt, reprezentacji Japonii czy Meksyku. Pracował również jako wykładowca na kursach organizowanych przez hiszpańską federację.

Z Urbanem Hiszpan zna się od dawna, gdyż poznali się jeszcze w akademii Osasuny. Później w czerwcu 2012 roku polski trener sprowadził znajomego do naszego kraju, kiedy prowadził Legię Warszawa. "58-latek potrafił wspierać starszego kolegę w trakcie okresów przygotowawczych, a także konsultować kwestie motoryczne. Jednocześnie był wykładowcą i mentorem Sanjuan-Szklarza" - przekazano.

Jan Urban ogłosi swoje pierwsze powołania w piątek, punktualnie o godz. 12. Niedawno dowiedzieliśmy się, że skreślił już dwóch piłkarzy, którzy w ostatnich latach zwykle pojawiali się na kadrze. Reprezentacja Polski rozpocznie zgrupowanie już w poniedziałek 1 września. I wówczas wszystko wskazuje na to, że w naszym kraju pojawi się również Iribarren. Nasz zespół rozegra pierwszy mecz 4 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Holandią.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU