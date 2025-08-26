Zrobili zbliżenie na Cristiano Ronaldo. Te słowa o synu przejdą do historii

Od 2023 roku Cristiano Ronaldo jest piłkarzem Al-Nassr. Legendarny Portugalczyk przekroczył już granicę 100 strzelonych goli dla saudyjskiego klubu. 40-latek nie tylko walczy o przełamywanie kolejnych barier, ale czuwa także nad rozwojem kariery swojego syna. Cristiano Ronaldo Junior trenuje w szkółce drużyny z Rijadu.

Nie ma wątpliwości. "Bezproblemowy"

Na barkach młodego zawodnika od samego początku spoczywa duża presja. W końcu jego ojciec jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii i kibice czekają, czy Cristiano Ronaldo Jr będzie w stanie nawiązać do chociaż części sukcesów swojego ojca.

Na pewno nie można odmówić mu talentu i pracowitości. W trakcie nagrywania dokumentu do Netflixa Cristiano Ronaldo zabrał głos nt. umiejętności swojej pociechy. W pierwszej kolejności podkreślił, że to "dobry dzieciak", przyglądając się z uwagą jego poczynaniom na treningu. Następnie wypowiedział się o ważnej rzeczy.

- Jest bezproblemowy. Jest trochę większy i silniejszy niż ja, kiedy byłem w jego wieku. Myślę, że będzie wyższy ode mnie - podkreślił.

Co natomiast okaże się istotne w rozwoju na boisku? - Głód walki będzie najtrudniejszy - zasugerował Ronaldo, odnosząc się do tematu nieustającej motywacji.

Doskonale to rozumie. Bez tego nie będzie sukcesów

Ostatnie zdanie w wypowiedzi Ronaldo było dla niego niezwykle ważne. On bowiem najlepiej zdaje sobie sprawę z tego, że nie warto spoczywać na laurach i należy być cały czas zmotywowanym. Przez lata rywalizacja z Lionelem Messim napędzała go do jeszcze cięższej pracy.

Pozostaje pytanie, czy syn Portugalczyka utrzyma wspomniany wyżej głód walki przez całą karierę. Na razie widać u niego dużą determinację.

