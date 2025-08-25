Powrót na stronę główną
Jan Urban skreślił dwóch kadrowiczów
W piątek zostanie opublikowana lista piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji. Spodziewane są powołania z ekstraklasy, a nawet zaskakujące nazwiska. Urban musiał się sporo głowić, bo sytuacja klubowa kilku piłkarzy nie jest do końca jasna. Według najnowszych wieści selekcjoner musiał odstawić dwóch wieloletnich kadrowiczów.
Jan Urban
Przed Polską bardzo ważne zgrupowanie, prawdopodobnie najtrudniejsze w tym roku. We wrześniu zagra na wyjeździe z Holandią (4 września) i u siebie z Finlandią (7 września) w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Jan Urban już wie, że na niektórych piłkarzach nie będzie mógł polegać w najbliższych dniach.

Urban rezygnuje z dwóch etatowych kadrowiczów. Nie miał innego wyjścia

Według informacji TVP Sport selekcjoner nie wysłał powołań dwóm obrońcom, którzy w ostatnim czasie regularnie przyjeżdżali na zgrupowania. Na zgrupowanie nie przyjadą Paweł Dawidowicz i Bartosz Bereszyński. W ich przypadkach nie można mówić o zaskakującej decyzji. Okoliczności sprawiły, że nie mogło być inaczej.

Zarówno Dawidowicz, jak i Bereszyński są od 1 lipca bez klubów. Są nieograni, bez rytmu meczowego, a nawet treningowego, nie mają przepracowanego okresu przygotowawczego.

Dawidowicz nie przedłużył kontraktu z Hellasem Werona. Miał możliwość pozostania we Włoszech interesowało się nim Cremonese. Chęć zakontraktowania Polaka wyrażał też turecki Kocaelispor. Podawano też, że dogadał się z saudyjskim Al Hazem, ale temat ucichł pod koniec lipca. Od tego czasu nie pojawiły się żadne nowe wieści. Oficjalnie Dawidowicz jest zatem bez klubu.

Bereszyński rozstał się z Sampdorią Genua, z którą cudem utrzymał się w Serie B. Na początku lipca łączono go z powrotem do Polski. Były plotki odnośnie transferu do Legii Warszawa i Wieczystej Kraków, ale na plotkach się skończyło. Mówiło się też o Palermo, ale tutaj także nie pojawiły się konkrety.

Warto też dodać, że znaczenie Dawidowicza i Bereszyńskiego w kadrze było coraz mniejsze. Dawidowicz notował coraz słabsze występy za kadencji Michała Probierza. Był wskazywany jako najsłabszy ze stoperów. W tym roku w jednym meczu znalazł się poza kadrą, a pozostałe trzy spotkania przesiedział na ławce rezerwowych.

Z kolei Bereszyński dopiero za kadencji Michała Probierza został odstawiony od pierwszego składu. Były selekcjoner traktował go jako ostatnią opcję ratunkową w defensywie. Dał mu wystąpić cztery razy, ale w tym czasie Bereszyński nie uzbierał łącznie nawet 70 minut.

Powołania mają być ogłoszone w piątek o godzinie 12:00.

