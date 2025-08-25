Legia dogadała się z gigantem ws. transferu! Zarobi miliony euro

Temat transferu Jana Ziółkowskiego do AS Romy mocno rozpala kibiców Legii Warszawa. Krążył on przez większość okienka transferowego. Rzymianie oferowali kilka milionów euro za 20-letniego stopera. Media kilkukrotnie ogłaszały, że porozumienie jest naprawdę blisko. Ale sama Legia przyznawała, że warunki proponowane przez Włochów nie były zadowalające. Negocjacje jednak kontynuowano.

Transfer młodego piłkarza Legii przesądzony

Według najnowszych wieści transfer Ziółkowskiego powinien się ziścić w najbliższych dniach. Jak podaje Marcin Szymczyk z portalu legia.net, rozmowy Legii z Romą są na finiszu, a piłkarz przeniesie się do stolicy Włoch po rewanżowym meczu Legii z Hibernianem w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Ziółkowski powinien być w czwartek do dyspozycji trenera Edwarda Iordanescu.

Kwota transferu młodego obrońcy ma wynieść sześć milionów euro. Legia będzie mieć także zagwarantowane bonusy oraz procent od kolejnej sprzedaży Ziółkowskiego.

Według legia.net luka po Ziółkowskim ma zostać szybko wypełniona, stołeczni już pracują nad transferem nowego środkowego obrońcy.

W tym sezonie Jan Ziółkowski wystąpił w ośmiu meczach we wszystkich rozgrywkach. Tylko w starciu z Koroną Kielce (2:0) nie zagrał pełnych 90 minut i nie wyszedł w podstawowym składzie.

Transfermarkt wycenia Jana Ziółkowskiego na kwotę czterech milionów euro.

Mecz Legia Warszawa - Hibernian w czwartek o godzinie 21:00. Pierwsze spotkanie w Szkocji polski zespół wygrał 2:1.

