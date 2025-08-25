Powrót na stronę główną
Krzyknął z tłumu do Marty Nawrockiej. Od razu odpowiedziała
Marta Nawrocka jest wielką miłośniczką aktywności fizycznej, co pokazuje również jej działalność publiczna. W miniony weekend Pierwsza Dama gościła na IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. Kamery wyłapały wówczas ciekawą interakcję. Osoba znajdująca się w tłumie wykrzyczała w jej kierunku jedno pytanie. Nawrocka nawet się nie wahała z odpowiedzią.
Marta Nawrocka
Karol Nawrocki jak żaden inny prezydent w historii Polski jest kojarzony ze sportem. Jeszcze w czasie kampanii podkreślał, że regularnie dba o formę fizyczną. Dowiedzieliśmy się też, że w młodości uprawiał boks, choć nigdy nie miał okazji stoczyć profesjonalnej walki. Żona polityka podziela jego pasję - na antenie Polsatu wspominała niegdyś, że jest stałą bywalczynią siłowni.

Marta Nawrocka gościła w Tarnobrzegu. Tak odpowiedziała na pytanie z tłumu

W ubiegły weekend Pierwsza Dama była gościem honorowym podczas IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. W trakcie części oficjalnej imprezy wygłosiła krótkie przemówienie. 

- Jest to największa chyba tego typu impreza, gdzie pojawiło się tyle dziewcząt i kobiet. Życzę wam pięknych meczów, wspaniałych emocji i bramek. Swoją obecnością pokazujecie, że futbol to nie tylko domena męska. Jesteście wzorem determinacji, kobiecej siły i przyjaźni. Nie sposób nie wspomnieć o reprezentacji kobiecej piłki nożnej. Możemy obserwować nasze zawodniczki na międzynarodowych arenach. Są one inspiracją dla wielu dziewcząt, takich jak wy. To co? Życzę wam wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń - powiedziała pierwsza dama cytowana przez "Fakt".

Jak widzieliśmy na nagraniu udostępnionym przez "Tygodnik Nadwiślański": Nawrocka miała też okazję kopnąć piłkę, z której potem korzystały młode piłkarki. Chwilę później z tłumu otrzymała niezaplanowane, wykrzyczane przez dziennikarza pytanie - "jak się odnajduje w nowej rzeczywistości Pierwszej Damy". Odpowiedziała błyskawicznie, jednym zdaniem. "Bardzo dobrze. Idę do kobiet" - padło z ust Nawrockiej.

W Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej uczestniczyły zespoły reprezentujące kluby piłkarskie, w których trenują dziewczyny oraz kobiety w różnych grupach wiekowych. Wizyta Pierwszej Damy na tej imprezie może zapowiadać, że para prezydencka w ciągu najbliższych lat będzie mocno wspierać polskie piłkarki, nie tylko w wydaniu reprezentacyjnym.

