Borek zobaczył, co zrobił 19-letni Polak. "To kandydat do reprezentacji"

Wisła Kraków od 2022 roku próbuje wrócić do Ekstraklasy. Była tego bliska w poprzednim sezonie - ale wówczas przegrała w pierwszym meczu barażów z Miedzią Legnica. Wygląda jednak na to, że w trwających rozgrywkach drużyna Mariusza Jopa faktycznie może dopiąć swego. Jej poziom dominacji jest zdumiewający. Wygrała pierwsze sześć meczów, mając przy tym kapitalny bilans bramkowy - 28 strzelonych, 5 straconych.

Mateusz Borek chwali piłkarza Wisły Kraków. To przyszły reprezentant?

W 6. kolejce Betclic 1. ligi byliśmy świadkami spotkania, które zapowiadało się na wielki hit. Wisła Kraków podejmowała w niedzielę Śląsk Wrocław. Okazało się jednak, że mecz na stadionie przy ul. Reymonta był niezwykle jednostronny. Gospodarze triumfowali aż 5:0, po hattricku Angela Rodado, a także bramkach Ardita Nikaja oraz Wiktora Biedrzyckiego,."To jest inna dyscyplina sportu" - pisali eksperci na portalu "X".

Na temat Wisły Kraków w programie "Moc Futbolu" wypowiedział się Mateusz Borek. - To był rock'n'roll, to była rozrywka. Na tę Wisłę patrzyło się wczoraj, zresztą nie tylko wczoraj, z uśmiechem. Miałem to szczęście, że komentowałem jej dwa mecze, z ŁKS-em oraz Śląskiem. Oba skończyły się 5:0, ale mam wrażenie, że w niedzielę Śląsk zaprezentował jeszcze lepszą piłkę - zachwycał się dziennikarz.

W pewnym momencie Borek zwrócił się też w stronę 19-letniego Jakuba Krzyżanowskiego, który pełni funkcję podstawowego lewego obrońcy Wisły. - Moim zdaniem Krzyżanowski wyrasta na kandydata w dłuższej perspektywie do reprezentacji Polski. Jego dynamika, bieganie, inteligencja w grze, technika i spokój ostatniego podania. To wszystko robi wrażenie - podkreślił znany komentator.

W piątek, 29 sierpnia, Wisłę Kraków czeka starcie z Miedzią Legnica. Początek spotkania w ramach 7. kolejki Betclic 1. ligi o godzinie 20:30.