Złe wieści dla Lewandowskiego. Barcelona znalazła jego następcę. "Jest gotowy"

Robert Lewandowski obchodził w czwartek 37. urodziny. Mimo to pozostaje w znakomitej formie, co można zobaczyć po statystykach z ubiegłego sezonu - 42 gole i trzy asysty. Był to solidny wynik, a przecież pamiętajmy, że w końcówce doznał on kontuzji. Lewandowski całkiem nieźle prezentował się również w okresie przygotowawczym, ale niestety doznał urazu i opuścił pierwsze spotkanie z RCD Mallorca. I choć wrócił do gry w meczu z Osasuną, to wydaje się, że jego pozycja nie jest już taka pewna.

Ferran Torres od początku sezonu prezentuje się doskonale. Ma już na koncie dwa gole i bardzo dobrze wygląda w ataku obok Raphinhy oraz Lamine'a Yamala. "Cichy spadkobierca dziewiątki" - przekazał dziennik "Sport". Dodano, że już w poprzednich rozgrywkach był on "luksusowym zmiennikiem", natomiast teraz może mieć "kluczową rolę" w zespole aspirującym do obrony mistrzostwa kraju.

Dziennikarze podkreślają, że w nadchodzących miesiącach Deco musi podjąć bardzo ważną decyzję: kto zostanie następcą Lewandowskiego? Na ten moment nie ma takiej dyskusji, gdyż nie można wykluczyć "żadnego scenariusza". Przedstawiciele klubu nie zamierzają się spieszyć, gdyż "możliwe nawet, że Polak zostanie w klubie na kolejny rok". Na tym jednak nie koniec, gdyż okazuje się, że Ferran "jest gotowy, by walczyć z Lewandowskim o pozycję".

Nasz napastnik jest już gotowy do gry, natomiast Torres udowodnił, co potrafi i chce utrzymać miejsce w podstawowym składzie. Początek rozgrywek uspokaja za to władze klubu, jeśli chodzi o przyszłość. Te chcą zbadać, czy Torres utrzyma formę i będzie gotowy, by w kolejnych miesiącach być najlepszym następcą Polaka. "Jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski i podejmować decyzje, ale walka już się rozpoczęła i na razie kandydatura Hiszpania po cichu zyskuje na popularności" - czytamy.

FC Barcelona po dwóch meczach ligowych jest wiceliderem tabeli ligowej z kompletem punktów. Najbliższe spotkanie piłkarze Hansiego Flicka rozegrają w niedzielę 31 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się oni z Rayo Vallecano.