Urban osobiście zaangażował się w transfer Polaka do La Liga. "Zarekomendował"

Kacper Urbański przeżywa ostatnio fatalny okres. Jeszcze w poprzednim roku był on objawieniem kadry Michała Probierza, który wyszedł w pierwszym składzie na mecz z Holandią na Euro 2024, natomiast potem było coraz gorzej. Od kiedy w Bolonii doszło do zmiany trenera, a Thiago Mottę zastąpił Vicenzo Italiano, pozycja naszego pomocnika wyraźnie się osłabiła. Musiał zatem iść do Monzy, w której również nie było mu dane zagrać zbyt wiele. Ostatecznie zanotował z nią spadek, po czym wrócił do Bolonii.

Co dalej z Kacprem Urbańskim? Jan Urban postanowił wziąć sprawy w swoje ręce

Trudno zaprzeczyć, że faworytem do pozyskania Urbańskiego jest aktualnie RCD Mallorca, która widzi w nim idealnego następcę Samu Costy. Potwierdził to również w sobotę dziennikarz Nicolo Schira, który wyjawił nawet, że Bologna FC zarobi za ten transfer trzy miliony euro, a ponadto dostanie procent od kolejnej sprzedaży.

Dziennik "Marca" poinformował, że Urbański wydaje się priorytetem dyrektora sportowego klubu Pablo Ortelly. Dodano, że specjalny telefon do trenera Jagoby Arrasate'a wykonał za to selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, który ma uznanie na tamtejszym rynku, gdyż jest "legendą CA Osasuny". Szkoleniowiec "zarekomendował" koledze po fachu zakontraktowanie naszego pomocnika, który ma wnieść do drużyny "młodość" oraz "wszechstronność".

RCD Mallorca słabo rozpoczęła obecny sezon. Nie dość, że w pierwszym meczu ligowym boleśnie poległa z FC Barceloną 0:3, to w sobotę jedynie zremisowała z Celtą Vigo 1:1. Jagoba Arrasate postanowił zatem zaapelować do władz klubu o wzmocnienia. "Zrobił to publicznie, na konferencji prasowej" - przekazano, dodając, że celem trenera jest by "zrobić krok naprzód" w drugim sezonie na ławce trenerskiej.

Trudno zaprzeczyć, że Urban działa również "w swoim interesie". Kiedy Kacper Urbański osiągnie optymalną formę, to będzie miał większe szanse na powołanie, zwłaszcza że selekcjoner uwielbia dobrze wyszkolonych, ofensywnie usposobionych pomocników. Piłkarz mógłby wówczas ponownie stworzyć duet czy to Sebastianem Szymańskim, czy Piotrem Zielińskim. Jak dotąd rozegrał w barwach narodowych 11 spotkań, z czego ostatnie 18 listopada przeciwko Szkocji.