Zobaczyli, co zrobił rywal Szczęsnego. "Rozwiał wszelkie wątpliwości"

Joan Garcia pod koniec czerwca został oficjalnie ogłoszony jako nowy bramkarz FC Barcelony. Od samego początku plany były takie, że ma on być pierwszym wyborem na obecny sezon. I tak też się stało, choć na ten moment nie ma nawet odpowiedniego zmiennika, gdyż Wojciech Szczęsny pozostaje niezarejestrowany i nie może nawet usiąść na ławce rezerwowych, Marc-Andre ter Stegen zmaga się z urazem, natomiast Inaki Pena rozpoczął już poszukiwania nowego pracodawcy.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Co za słowa o nowym bramkarzu FC Barcelony. Dziennikarze zwrócili uwagę na jedno

Garcia ma za sobą już dwa oficjalne mecze w barwach FC Barcelony. Choć nie udało mu się zachować drugiego czystego konta w sobotnim spotkaniu przeciwko Levante, to po raz kolejny zaprezentował się doskonale. "Pokazał, że jest kimś znacznie więcej, niż tylko wyjątkowym bramkarzem" - przekazał dziennik "Sport". Dziennikarze zwrócili uwagę głównie na to, jak wygląda jego "gra nogami".

Zaznaczono, że już w meczu z RCD Mallorca zanotował 16 na 16 celnych podań oraz dwa udane długie zagrania. Podobnie było z Levante, gdyż miał 14 na 15 celnych podań oraz 2 na 3 długie zagrania. "Jest zawsze zżyty z drużyną, bardzo uważny przy otwarciu oraz wybiciach" - oznajmiono. Na antenie Catalunya Radio wyróżniono za to niecodzienną statystykę, gdyż Garcia miał w ubiegłym sezonie bramkarzem, który pokonywał najwięcej kilometrów na mecz. "Od zawsze wyróżniał się mobilnością" - podano.

Tym samym Garcia "rozwiał wszelkie wątpliwości". "Oprócz pokazania pewności siebie, bezpieczeństwa i spokoju w sytuacjach bramkowych rywali, dał jasno do zrozumienia, że mówi językiem FC Barcelony" - dodano. Fani również są nim zachwyceni. "Jesteśmy z nim bezpieczni", "gdyby nie on, stracilibyśmy przynajmniej z pięć goli", "kiedy na niego patrzę, to czuję się jak jaskiniowiec, który odkrył ogień" - można przeczytać na portalu X.

Jeśli chodzi o pozostałych bramkarzy, to "Mundo Deportivo" ujawniło, że o krok od dołączenia do Elche jest Inaki Pena. "Wizyta agenta Fernando Solanasa w centrum treningowym Barcelony przyniosła efekty" - przyznano. Hiszpan zostanie zatem wypożyczony, dzięki czemu zespół będzie mógł zarejestrować do rozgrywek Wojciecha Szczęsnego.

FC Barcelona rozegra kolejny mecz już 31 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Rayo Vallecano.