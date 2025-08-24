To już jest dramat. Ancelotti dostał informację ws. Neymara

Neymar kilka miesięcy temu wrócił do Santosu, gdzie chce się odbudować po ostatnich trudnych latach. Jego boiskowe popisy są przyćmiewane przez liczne kontuzje, utrudniające mu powrót na najwyższy poziom.

Neymar znów ma problem. "Skarżył się na ból podczas chodzenia"

Ponownie napływają niepokojące wiadomości dotyczące zawodnika. "Neymar ma obrzęk uda i rozpoczyna leczenie; Santos powiadamia CBF (Brazylijska Konfederacja Piłkarska - red.) przed powołaniami" - poinformował portal ge.globo.com.

Zawodnik poczuł dyskomfort podczas czwartkowego treningu i przed jego zakończeniem zszedł z boiska, a w dwóch kolejnych dniach "ćwiczył tylko na siłowni i skarżył się na ból podczas chodzenia". Na pewno opuści niedzielne spotkanie z Bahią (i tak jest zawieszony za żółte kartki), a postara się wrócić na mecz z Fluminense, zaplanowany na 31 sierpnia (przed nim ma też przejść badania). Jednak to nie wszystko.

Neymar ma koszmarnego pecha. Reprezentacja Brazylii znów mu ucieka?

W poniedziałek 25 sierpnia Carlo Ancelotti ma ogłosić powołania na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Brazylii (starcia z Chile i Boliwią w eliminacjach MŚ 2026). Na razie Włoch nie mógł korzystać z 33-latka, który ostatnio zagrał w kadrze 17 października 2023 r. I raczej nie zapowiada się na rychły powrót.

Santos miał poinformować CBF o urazie Neymara, jednak w odpowiedzi na pytanie ge.globo.com federacja oznajmiła, że niczego nie wie. Ale wieści w końcu dotarły do odpowiednich osób. "Santos postanowił skontaktować się ze sztabem medycznym CBF i zgłosić obrzęk uda" - czytamy.

Oczywiście gdyby pojawiły się wątpliwości co do urazu Neymara, to "reprezentacja ma możliwość powołania zawodnika i przeprowadzenia własnego badania". Przy czym taki scenariusz "jest mało prawdopodobny".

W obecnym sezonie Neymar rozegrał 19 meczów, strzelił sześć goli oraz zanotował trzy asysty w barwach Santosu. Z kolei jego bilans w reprezentacji Brazylii to 128 występów, 79 trafień i 59 asyst.