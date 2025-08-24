To była 104. minuta. Mueller podszedł do karnego w nowym klubie

Długo wydawało się, że Thomas Mueller będzie piłkarzem jednego klubu. Jednak odszedł z Bayernu Monachium po 16 latach spędzonych w pierwszym zespole po tym jak wygasł jego kontrakt z końcem sezonu 2024/2025. Wcześniej grał oczywiście także w zespołach młodzieżowych Bawarczyków. W tym czasie wygrał m.in. 13 mistrzostw, sześć Pucharów i osiem Superpucharów Niemiec, czy też dwie Ligi Mistrzów.

Thomas Mueller z debiutanckim golem w MLS

Długo nie było wiadomo, gdzie trafi 35-latek. Ostatecznie podpisał kontrakt do końca grudnia bieżącego roku z grającym w Major League Soccer Vancouver Whitecaps. W tamtejszej lidze sezon rozgrywa się w ciągu roku kalendarzowego, więc Thomas Mueller będzie mógł zdecydować, czy będzie chciał kontynuować grę w kolejnym roku.

Mueller zadebiutował w zremisowanym 1:1 meczu z Houston Dynamo, w którym rozegrał 29 minut. Z kolei minionej nocy polskiego czasu rozegrał całe spotkanie przeciwko St. Louis City. Zespół byłego reprezentanta Niemiec przegrywał 0:1, następnie 1:2, ale w 79. minucie doprowadził do wyrównania 2:2. Vancouver Whitecaps naciskało i wywalczyło rzut karny w doliczonym czasie gry! Do niego w dokładnie 104. minucie podszedł Thomas Mueller, zmylił bramkarza, trafił do siatki i zapewnił swojej drużynie wygraną 3:2, zdobywając jednocześnie debiutancką bramkę w nowym klubie.

Tym samym po 27 meczach Vancouver Whitecaps zajmuje trzecie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej ze stratą punktu do drugiej Minnesoty United i czterech do pierwszego San Diego FC.