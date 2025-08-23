Sensacyjna decyzja! Popularny piłkarz kończy karierę w wieku 29 lat

Jakub Jankto to czeski piłkarz, którego najlepiej mogą kojarzyć fani włoskiej Serie A. Grał kilka lat m.in. w barwach Udinese i Sampdorii. Zaliczył także epizody w hiszpańskim Getafe oraz Sparcie Praga. Ostatnie dwa sezony spędził w Cagliari.

Czeski piłkarz kończy karierę. Kontuzja była zbyt poważna

Sezon 2023/2024 29-letni Czech zakończył z poważną kontuzją stawu skokowego. Wierzono, że uda się go przywrócić do pełni zdrowia i sprawności na ten sezon. Walka trwała ponad rok. Zasiadał w ostatnim sezonie na ławce rezerwowych, ale trener nie decydował się wpuścić go na boisko.

Niestety, lekarze stwierdzili, że Jankto ma całkowicie uszkodzone więzadła w kostce i o dalszej grze w piłkę może zapomnieć. To zmusiło pomocnika Cagliari do podjęcia decyzji o zakończeniu kariery.

W swoim dorobku ma jedno trofeum - mistrzostwo Czech ze Spartą Praga. 173 razy zagrał w Serie A. Do tego 45 razy wystąpił w reprezentacji Czech, zdobył cztery bramki. Dotarł z kadrą narodową do ćwierćfinału Euro 2020.

Jankto przyznał, że w najbliższym czasie skupi się przede wszystkim na życiu rodzinnym. Następnie ma zostać trenerem akademii Dukli Praga.

W 2023 r. Jankto był na ustach wszystkich w świecie sportu, kiedy zdecydował się na coming out. "Jestem osobą homoseksualną i nie chcę się dłużej ukrywać. Jak każdy mam swoje mocne strony i słabe strony. Mam rodzinę, przyjaciół, pracę, którą wykonuje, jak najlepiej potrafię, z powagą, profesjonalizmem i pasją. Chcę żyć w wolności. Bez strachu. Bez uprzedzeń. Bez przemocy. Ale z miłością" - oświadczył ponad dwa lata temu. Dostał mnóstwo słów wsparcia od kibiców, innych piłkarzy i europejskich klubów.