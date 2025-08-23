O 11:16 Barcelona wydała komunikat. Wszystko jasne ws. Lewandowskiego

Robert Lewandowski obchodził w czwartek 37. urodziny. Mimo to pozostaje w znakomitej formie. 42 gole i trzy asysty - tak wyglądały statystyki Polaka w rozgrywkach 2024/25. Był to solidny wynik, a przecież pamiętajmy, że w końcówce doznał on kontuzji. Lewandowski całkiem nieźle prezentował się w okresie przygotowawczym, niestety doznał jednak drobnego urazu i opuścił pierwsze spotkanie z RCD Mallorca.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Wszystko jasne

Wielu fanów zastanawiało się, czy Lewandowski wystąpi za to w sobotnim spotkaniu z Levante. FC Barcelona ogłosiła właśnie kadrę meczową i możemy zauważyć, że Polak będzie przynajmniej na ławce rezerwowych. Jest zatem duża szansa, że w zainauguruje czwarty sezon w barwach katalońskiego klubu.

Poza nim w kadrze znaleźli się choćby Joan Garcia, Marcus Rashford czy Marc Casado, który rozważa transfer do West Hamu. Nie ma za to Wojciecha Szczęsnego, który dotąd nie został zarejestrowany i wydaje się, że dopóki FC Barcelona nie obniży kosztów wynagrodzeń, będzie mógł tylko trenować. Wiemy jednak, że priorytetem jest pozbycie się Hectora Forta, który miałby trafić do Premier League, co ułatwiłoby całą sytuację.

Wracając do Lewandowskiego, czy są szanse na to, żeby wybiegł w sobotę w podstawowym składzie? Nie wiadomo. Niedługo po ogłoszeniu kadry meczowej na profilu klubu pojawił się jednak krótki materiał wideo z udziałem naszego piłkarza. "Otrzymał zgodę lekarską na to spotkanie. On wraca" - napisano.

Hansi Flick jest jednak zadowolony z formy Ferrana Torresa i wszystko wskazuje na to, że postawi na niego ponownie. - Pomyśleliśmy, że w zależności od przebiegu meczu, zobaczymy. Mamy kilka opcji na tej pozycji. Ferran strzelił bramkę i to jest najlepszy argument, by grał znów - wytłumaczył.

Po zwycięstwie z RCD Mallorca FC Barcelona jest liderem tabeli. Spotkanie z Levante odbędzie się za to w sobotę 23 sierpnia. Początek o godz. 21.