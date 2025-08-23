Odjęli im 94 punkty! To może być koniec znanego klubu

FC U Craiova 1948 - klub o takiej nazwie w rumuńskim futbolu funkcjonuje od 2017 r. Wcześniej przez lata toczył spór z innym klubem z Krajowej - CS Universitatea Craiova o prawo do historycznej nazwy i herbu. Ostatecznie w 2016 r. rumuński sąd przyznał je temu drugiemu. Pierwszy musiał więc z nowym szyldem przystąpić do rywalizacji od IV ligi. Wkrótce udało mu się jednak awansować do tamtejszej ekstraklasy. Niestety już niedługo jego historia może dobiec końca.
Zespół należący do Adriana Mititelu znalazł się w gigantycznych tarapatach. Dwa sezonu temu zajął ostatnie miejsce w Superlidze i spadł do drugiej ligi. Tam w poprzednich rozgrywkach na poziomie sportowym zapewnił sobie utrzymanie. Problemem okazały się jednak zaległe zobowiązania finansowe.
Klub ma spore długi wobec byłych i obecnych zawodników i trenerów, a także niezapłaconą należność względem Dinama Bukareszt za organizację meczu Pucharu Rumunii z 2023 r. W związku tym, jak podało GSP.ro, Komisja Dyscyplinarna Rumuńskiego Związku Piłki Nożnej zdegradowała FC U Craiova 1948 do trzeciej ligi. Nakazała także spłacić długi, zaznaczając, że kolejne dni zwłoki będą skutkować odejmowaniem kolejnych punktów. Tym sposobem klubowi uzbierały się już w sumie aż 94 ujemne punkty. Na tym jednak nie koniec.
Zgodnie z regulaminem rozgrywek: "jeśli klub nie uiści opłaty w ciągu 30 dni od momentu spadku drużyny do niższej kategorii, zostanie wykluczony ze wszystkich rozgrywek". FC U Craiova 1948 ma więc czas do 3 września na dostarczenie dowodu zapłaty. Jeśli tego nie zrobi, klub de facto przestanie istnieć.
Sam właściciel Adrian Mititelu zamierza dochodzić swoich praw w sądzie i za całą sytuację obwinia drugi klub z Krajowej - Universitateę. - Decyzje związku nie mają żadnej mocy prawnej. Są zerowe! Wszystkie będą zakwestionowane w sądzie. (...) Mogło być i 250 punktów karnych. Całe kłopoty zaczęły się, gdy postawili tę drużynę w Krajowej, która zabrała mi wszystko. Stworzyli mojego klona, który nawet teraz nie jest z nią związany, i zabiera wszystkie dochody, jakie przynosiła marka Universitatea Craiova. Przez to nie byliśmy w stanie płacić. Klub upadł, ponieważ przestał przynosić pieniądze - twierdził na łamach rumuńskiego prosport.ro.
