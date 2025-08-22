Powrót na stronę główną
Do 86. minuty przegrywali 0:2. Sceny na polskich boiskach
Wielkie emocje były we wszystkich trzech piątkowych meczach rozgrywek II ligi. Wszystkie kończyły się remisami 2:2. Warta Poznań uratowała punkt w 96. minucie, w ostatniej akcji meczu.
Mecz Rekord - Warta
Była 84. minuta meczu Rekord Bielsko-Biała - Warta Poznań. Właśnie wtedy Krystian Wrona z czterech metrów wepchnął szczęśliwie piłkę do siatki obok nieszczęśliwie interweniującego bramkarza. Gospodarze prowadzili 2:0, bo wcześniej w 35. minucie po pięknej, zespołowej akcji Kacper Kasprzak trafił do pustej bramki z 11 metrów (asystę miał Daniel Ściślak). 

Wielkie emocje w meczach II ligi. Trzy remisy 2:2

Goście z Poznania grali jednak do końca. W 86. minucie Marcel Stefaniak strzałem głową z pięciu metrów zdobył kontaktową bramkę. Sędzia główny Rafał Szydełko doliczył aż sześć minut. W ostatniej akcji meczu z prawej strony dośrodkował Filip Waluś, a Michał Smoczyński uderzeniem głową z sześciu metrów dał Warcie punkt. Zespół ten, choć jeszcze rok temu rywalizował w PKO BP Ekstraklasie, z zaledwie trzema punktami w pięciu spotkaniach zajmuje jednak dopiero przedostatnie, 17. miejsce w tabeli II ligi

Prowadzenia 2:0 nie wykorzystał też zespół Sokoła Kleczew w pojedynku z Resovią. Mało tego, gospodarze prowadzili 2:0 aż do 88. minuty (gole zdobyli Wiktor Smoliński w 21. i Aleksander Kubacki w 46. minucie). Wtedy Dawid Baldyga wykorzystał rzut karny. 120 sekund później ten sam zawodnik doprowadził do remisu i takim wynikiem zakończył się mecz. 

2:2 - identycznym wynikiem zakończyło się spotkanie: Stal Stalowa Wola - Unia Skierniewice. W 30. minucie Dawid Wolny strzelił gola dla gospodarzy. Dziesięć minut później wyrównał Kamil Sabillo.

W 65. minucie do własnej bramki trafił Karol Turek. Stal Stalowa Wola prowadziła 2:1, choć od 55. minuty grała w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę otrzymał Jakub Kendzia. W 71. minucie wynik na 2:2 ustalił Kamil Sabillo. 

Tabeli II ligi: 

  1. Sandecja Nowy Sącz  4 mecze  10 punktów  bramki: 9:5
  2. Resovia Rzeszów  4  9  12:6
  3. Stal Stalowa Wola  4  9  10:6
  4. Podhale Nowy Targ  4  8  6:2
  5. Rekord Bielsko-Biała  5  8  7:6
  6. Hutnik Kraków  4  7  9:6
  7. Unia Skierniewice  5  7  9:7
  8. Olimpia Grudziądz  4  5  4:4
  9. Sokół Kleczew  5  5  7:8
  10. ŁKS Łódź II  4  5  5:6
  11. Świt Szczecin  4  5  5:7
  12. KKS Kalisz  4  4  5:5
  13. Chojniczanka  4  4  4:6
  14. Podbeskidzie  4  4  4:8
  15. Zagłębie Sosnowiec  4  4  4:10
  16. Śląsk Wrocław II  4  3  3:4
  17. Warta Poznań  5  3  5:7
  18. GKS Jastrzębie  4  1  4:9

