Była 84. minuta meczu Rekord Bielsko-Biała - Warta Poznań. Właśnie wtedy Krystian Wrona z czterech metrów wepchnął szczęśliwie piłkę do siatki obok nieszczęśliwie interweniującego bramkarza. Gospodarze prowadzili 2:0, bo wcześniej w 35. minucie po pięknej, zespołowej akcji Kacper Kasprzak trafił do pustej bramki z 11 metrów (asystę miał Daniel Ściślak).

Wielkie emocje w meczach II ligi. Trzy remisy 2:2

Goście z Poznania grali jednak do końca. W 86. minucie Marcel Stefaniak strzałem głową z pięciu metrów zdobył kontaktową bramkę. Sędzia główny Rafał Szydełko doliczył aż sześć minut. W ostatniej akcji meczu z prawej strony dośrodkował Filip Waluś, a Michał Smoczyński uderzeniem głową z sześciu metrów dał Warcie punkt. Zespół ten, choć jeszcze rok temu rywalizował w PKO BP Ekstraklasie, z zaledwie trzema punktami w pięciu spotkaniach zajmuje jednak dopiero przedostatnie, 17. miejsce w tabeli II ligi.

Prowadzenia 2:0 nie wykorzystał też zespół Sokoła Kleczew w pojedynku z Resovią. Mało tego, gospodarze prowadzili 2:0 aż do 88. minuty (gole zdobyli Wiktor Smoliński w 21. i Aleksander Kubacki w 46. minucie). Wtedy Dawid Baldyga wykorzystał rzut karny. 120 sekund później ten sam zawodnik doprowadził do remisu i takim wynikiem zakończył się mecz.

2:2 - identycznym wynikiem zakończyło się spotkanie: Stal Stalowa Wola - Unia Skierniewice. W 30. minucie Dawid Wolny strzelił gola dla gospodarzy. Dziesięć minut później wyrównał Kamil Sabillo.

W 65. minucie do własnej bramki trafił Karol Turek. Stal Stalowa Wola prowadziła 2:1, choć od 55. minuty grała w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę otrzymał Jakub Kendzia. W 71. minucie wynik na 2:2 ustalił Kamil Sabillo.

