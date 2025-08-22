Szykuje się transfer "polskiego Yamala". Jest decyzja

Jan Faberski to wielki talent polskiej piłki, który jest związany z Ajaxem Amsterdam. Słynny Wesley Sneijder porównywał go nawet do Lamine'a Yamala. - W pewnych aspektach są bardzo podobni. Wszyscy w akademii są z niego bardzo zadowoleni. Jak rozmawiasz z ludźmi z Ajaksu, to wszyscy mówią, że to nasza przyszła gwiazda. To jest wasza, przyszła, polska gwiazda - mówił pod koniec ubiegłego roku.

Jan Faberski odmówił transferu

Zawodnik trafił tam zimą 2022 roku z Jagiellonii Białystok. Widać, że Polak jest tam ceniony, gdyż w lipcu przedłużono z nim kontrakt do końca czerwca 2030 roku. Co prawda występował w drugim zespole Ajaxu, ale jego poczynania nie przeszły niezauważone przez inne kluby.

Holenderski ESPN poinformował, że Jan Faberski najprawdopodobniej zostanie wypożyczony. Dziennikarze donoszą, że ofertę złożył FC Telstar, ale transfer upadł przez... samego zawodnika. Polak miał się obawiać, że klub, który po dwóch kolejkach ma zero punktów i zajmuje 16 miejsce w tabeli Eredivisie, "będzie musiał się za dużo bronić".

Polski piłkarz jednak zmieni klub?

Jednak to nie oznacza, że 19-letni Faberski zostanie w rezerwach Ajaxu. Według najnowszych informacji ESPN piłkarz "zbliża się do porozumienia z PEC Zwolle w sprawie transferu na zasadzie wypożyczenia" - czytamy.

"Skrzydłowy niedawno przedłużył kontrakt z Ajaxem do połowy 2028 roku. Mimo to planuje się, że w nadchodzącym sezonie będzie zdobywał doświadczenie w innym holenderskim klubie" - relacjonują holenderscy dziennikarze.

Piłkarze PEC Zwolle dobrze rozpoczęli nowy sezon w Eredivisie. W dwóch meczach zdobyli sześć punktów i zajmują obecnie czwarte miejsce za NEC Nijmegen, PSV i Feyenoordem. Ajax Amsterdam ma cztery "oczka" po dwóch kolejkach i plasuje się na szóstej lokacie.

Jan Faberski rozegrał w zeszłym sezonie 34 mecze dla drugiej drużyny Ajaxu. Strzelił w nich cztery gole i dołożył trzy asysty. W tej kampanii rozegrał 45 minut w starciu z rezerwami AZ Alkmaar.