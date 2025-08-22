"Polski dynamit" ma nowy klub! "Potrafi strzelać gole"

Włodarczyk do Austrii trafił w 2023 roku, wykupiony za 2,2 mln euro z Górnika Zabrze. W Sturmie Graz zagrał łącznie 41 spotkań, w których strzelił 9 bramek. Ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Salernitanie, która występowała w Serie B. Podczas rundy jesienniej rozegrał tam 13 spotkań, strzelając w nich tylko jedną bramkę. 2025 rok spędził na ławce i trybunach. Jego kariera układa się więc dalece od ideału.

Nowy klub, nowe nadzieje. Polaka powitano w wyjątkowy sposób

Trudno dziwić się, że po takim sezonie Salernitana nie była zainteresowana przedłużeniem pobytu Włodarczyka, który powrócił do Grazu. Tam rozegrał jeden mecz w klubowych rezerwach, co jasno sugerowało, że Austriacy go skreślili. Być może więc ratunkiem dla jego kariery będzie Excelsior Rotterdam, który zdecydował się wypożyczyć Włodarczyka. I powitał w wyjątkowy sposób, w mediach społecznościowych określił piłkarza mianem "polskiego dynamitu".

Mało tego, słowa dyrektora technicznego Excelsioru, Nielsa van Duinena sugerują, że holenderski klub bardzo liczy na Włodarczyka.

- Dzięki Szymonowi zapewniliśmy sobie upragniony numer 9. Znamy polskiego młodzieżowego reprezentanta Polski od dawna, a transfer był możliwy dzięki naszej silnej relacji ze Sturmem Graz, który ma udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu wysokiej klasy napastników - powiedział van Duinen.

- Szymon jest wysoki, potrafi strzelać gole i jest groźny w polu karnym. Jego okres przygotowawczy różnił się od naszego, więc będziemy musieli zachować ostrożność i stopniowo przygotowywać go do gry w kolejnych tygodniach. Chcielibyśmy podziękować Sturmowi za znakomitą współpracę - zakończył van Duinen.

Excelsior to beniaminek Eredivisie, który ma za sobą dwie ligowe kolejki. W pierwszej przegrał 1:5 z NEC Nijmegen. W drugiej uległ 1:2 Feyenoordowi.

- Widziałem mecz z Feyenoordem i bardzo mi się podobał. Excelsior ma młody zespół, dobry sztab szkoleniowy i jest zgranym klubem. Cieszę się, że jestem częścią tej drużyny i nie mogę się doczekać, aż wyjdę na boisko z chłopakami - powiedział Włodarczyk, cytowany przez stronę klubu.