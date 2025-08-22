Afera. Odradzają Argentynie ten mecz. Jest apel do Messiego

Reprezentacja Argentyny jako mistrz świata jest rozchwytywana. Wiele krajów chce z nią rozgrywać mecze towarzyskie - od pewnego czasu krążą spekulacje nawet o sparingu z Rosją, wykluczoną z wielkiej piłki. Tymczasem na tapecie znalazło się inne potencjalnie kontrowersyjne spotkanie.

Reprezentacja Argentyny "wywołuje" kontrowersje. "Apelują o nierozgrywanie meczu"

"Cztery organizacje pozarządowe apelują do Argentyny o nierozgrywanie meczu w Angoli" - ogłasza hiszpański dziennik "AS". Taki pomysł przewija się po wizycie prezydenta afrykańskiego kraju w Buenos Aires. Obie reprezentacje miałyby się zmierzyć w ramach obchodów 50-lecia niepodległości Angoli.

Zatem czemu do sprawy włączyły się wspomniane organizacje? Chodzi o "kryzys humanitarny, w którym pogrążony jest kraj" z Afryki. Do Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej (AFA) została złożona petycja w związku z protestami w Luandzie w dniach 28-29 lipca. "W wyniku brutalnego stłumienia demonstracji przeciwko podwyżkom cen paliw zginęło co najmniej 30 osób" - napisał "AS".

"Inwestowanie milionów dolarów w wydarzenie, podczas gdy tysiące ludzi cierpi głód, szpitale padają, a represje narastają, nie jest uzasadnionym priorytetem; to obraza ludzkiej godności" - przekazały organizacje w oświadczeniu.

Lionel Messi i reprezentacja Argentyny wezwani do bojkotu meczu z reprezentacją Angoli

Ponadto Lionela Messiego, kapitana argentyńskiej kadry, oraz jego kolegów z drużyny "wezwano do podjęcia 'odważnego, etycznego i humanitarnego działania' poprzez żądanie odwołania meczu". Zresztą 38-latek został wymieniony w oświadczeniu z nazwiska, co nie dziwi, biorąc pod uwagę jego gigantyczną popularność oraz idące za tym wpływy.

"Ten poważny kryzys społeczny ma miejsce w kontekście politycznym naznaczonym systematycznymi represjami wobec obywateli wyrażających krytyczne opinie" - oświadczyła Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Konferencji Episkopatu Katolickiego Angoli, będąca jedną z organizacji stojących na czele tej inicjatywy. Czas pokaże, jak te apele wpłyną na decyzję AFA.

Na razie przed reprezentacją Argentyny ostatnie mecze w eliminacjach mistrzostw świata 2026 (ma już pewny awans na turniej). Najpierw podejmie Wenezuelę (5 września), a potem zagra na wyjeździe z Ekwadorem (10 września).