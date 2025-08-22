Tak trener Lecha tłumaczył się z blamażu. Kilka gorzkich słów prawdy

Kibice Lecha wiedzieli, że ich zespół nie będzie miał łatwego zadania, ale mało kto spodziewał się, że w czwartek zobaczymy aż tak jednostronne widowisko. KRC Genk już w pierwszej połowie wyszedł na prowadzenie 4:1, a po przerwie zdołał jeszcze dobić gospodarzy. Przewaga czterech bramek przed rewanżem na własnym boisku wydaje się zaliczką, której Belgowie już nie zmarnują.

Niels Frederiksen prosto z mostu. Oto co powiedział po porażce Lecha

Po czwartkowej porażce Lecha Poznań rozmów z mediami nie unikał Niels Frederiksen. Trener Kolejorza przyznał, że jego zespół "zderzył się ze ścianą":

- Zawsze jest łatwiej powiedzieć po meczu czy dany plan się powiódł, niż przewidzieć to przed spotkaniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że zobaczyliśmy ogromną różnicę, jeśli chodzi o jakość piłkarską. Spotkaliśmy się z drużyną, która była od nas znacznie silniejsza. [...] Być może powinniśmy od początku stanąć w ustawionym niżej bloku defensywnym. Jeśli jednak spojrzymy na gole stracone w pierwszej połowie, to myślę, że nie do końca o to chodziło, a bardziej o to, że znów popełniliśmy wiele indywidualnych błędów - podsumował Duńczyk cytowany przez "sport.tvp.pl".

W pewnym momencie Frederiksen nieco zaskoczył twierdząc, że przy innych okolicznościach Lech mógłby doznać nawet wyższej porażki, w której rywale dobiliby do dwucyfrowej liczby bramek. - Chcieliśmy w drugiej połowie jak najmniej się wykrwawić. Musieliśmy wziąć pod uwagę, że gdybyśmy kontynuowali naszą grę z pierwszej połowy, to mogłoby się to zakończyć bardzo wysoką wygraną gości, nawet 1:10 - rzucił 55-latek.

Czy trener Lecha widzi jeszcze szansę na awans swojego zespołu do Ligi Europy? Jego ocena była jasna: musi wydarzyć się cud: - Powiedziałem piłkarzom, że za nami bardzo trudny i rozczarowujący wieczór. Musimy przyznać, że mierzyliśmy się z bardzo jakościową drużyną i jeśli mierzysz się z takim rywalem, to musisz pokazywać znacznie wyższy poziom i unikać błędów. Za tydzień przed nami rewanż i będziemy chcieli w nim bronić dobrego imienia klubu. Chcemy wygrać w Belgii. Aby odwrócić losy tego dwumeczu, będziemy potrzebować cudu - zakończył Frederiksen.

Rewanż między Lechem Poznań a KRC Genk odbędzie się w przyszły czwartek, 28 sierpnia.