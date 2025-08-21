Boniek przemówił po meczach polskich drużyn w pucharach. Króciutko

Trzy drużyny w fazie ligowej Ligi Konferencji i jeden w Lidze Europy. Taki był cel polskich drużyn w europejskich pucharach przez IV rundą eliminacji obu tych rozgrywek. Jagiellonia Białystok o Ligę Konferencji walczy z albańskim Dinamem City. Domowe starcie zespół Adriana Siemieńca rozegrał kapitalnie. Byli znacznie lepsi i zasłużenie wygrali aż 3:0, stawiając duży krok w kierunku LK. To samo można powiedzieć o Legii Warszawa. Oni co prawda triumfowali 2:1 ze szkockim Hibernian, ale za to na wyjeździe. Bliżej awansu od rywali jest także Raków Częstochowa, choć oni jeszcze do spokoju mają daleko, bo u siebie z Ardą Kyrdżali wygrali tylko 1:0.

I wszystko by się udało, gdyby nie ci piekielnie skuteczni Belgowie

Spokój, w tym wypadku niestety, ma też Lech Poznań. Zmasakrowany wręcz kontuzjami mistrz Polski przegrał aż 1:5 w belgijskim Genk. Rywale wszystkie gole strzelili do przerwy, a zmarnowali też rzut karny i dwa razy obili słupek. Kompromitacja nawet jak na stan kadrowy i przed rewanżem na wyjeździe nie ma wątpliwości, że drugi sezon z rzędu mistrza Polski obejrzymy w Lidze Konferencji, a nie Mistrzów czy Europy. Po wszystkich spotkaniach głos na portalu X zabrał Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek Poznania "nie widział". Koncentruje się na pozytywach

Były prezes PZPN zdecydowanie wolał skoncentrować się na pozytywach tego dnia, a nie tym, co stało się w Poznaniu. - Piękny czwartek. Będą 4 drużyny w fazie ligowej - napisał Boniek, dorzucając liczne emotikony kciuka w górę oraz uśmiechniętej miny z przymkniętym jednym okiem.

Czy były reprezentant i selekcjoner reprezentacji Polski będzie mieć rację i rzeczywiście wszystkie polskie ekipy zagrają w fazie ligowej? Przekonamy się. Wszystkie rewanże odbędą się za tydzień w czwartek 28 sierpnia. Raków na wyjeździe z Ardą Kyrdżali zagra o 20:00. Jagiellonia w Tiranie do boju ruszy o 20:45, a Legia podejmie u siebie Hibernian o 21:00. Z kolei Lech na boisko w mieście Genk wybiegnie o 20:00.