Kosmiczny mecz o LK! Do przerwy było 4:1, a potem padły cztery gole

W czwartek, tj. 21 sierpnia rozpoczęły się decydujące starcia w eliminacjach do Ligi Europy i Ligi Konferencji. W grze są wciąż wszystkie polskie kluby - Lech, Legia, Jagiellonia i Raków. Tylko Kolejorz walczy w IV rundzie el. Ligi Europy. Pozostałe zespoły walczą o być albo nie być w Lidze Konferencji. W pozostałych meczach również było ciekawie. Np. w starciu FC Midtjylland z fińskim Kuopion Palloseura o Ligę Europy na listę strzelców wpisał się Adam Buksa. Polak otworzył wynik tego spotkania w 15. minucie.

Szalony mecz w el. Ligi Konferencji. Hacken zdemolowało rywali

Iście szalony mecz o Ligę Konferencji odbył się w Szwecji. Tam Hacken podjęło rumuński CFR Cluj. Już w drugiej minucie na listę strzelców wpisał się Simon Gustafson. Asystował mu Amor Layouni. W 18. minucie gospodarze podwyższyli prowadzenie na 2:0, a tym razem strzelił Silas Andersen.

W 20. minucie trener Cluj postanowił coś zmienić i wprowadził 35-letniego Damjana Djokovicia za Tidiane Keitę. To nic nie dało, bo cztery minuty później Adrian Svanback strzelił trzeciego gola dla Hacken. Goście odgryźli się w 28. minucie, ale gol Louisa Munteanu nie został uznany z powodu spalonego. To wydarzenie nie sprawiło, że rywale nieco się wycofali i potwierdza to drugi gol Gustafsona z 35. minuty. Warto podkreślić, że przy wszystkich czterech golach asystował Amor Layouni.

W 38. minucie Meriton Korenica zmniejszył trochę przewagę gospodarzy, zdobywając gola na 1:4. Chwilę później sędzia zaprosił piłkarzy na przerwę.

Szwedzi dokończyli dzieła zniszczenia w drugiej połowie

Po wznowieniu gry na piątego gola dla Hacken trzeba było czekać do 49. minuty. Wtedy to na listę strzelców wpisał się Isak Brusberg, a asystował mu... tak, dobrze myślicie - Amor Layouni. Minutę później goście odpowiedzieli trafieniem Andrei Cordey, ale nic to nie zmieniało, bo Szwedzi nadal parli do przodu.

W 58. minucie 18-letniego Brusberga zmienił dwa lata starszy John Dembe, który wpisał się na listę strzelców w 61. i 70. minucie. Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 7:2 i chyba już mamy pewniaka do awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. W tym meczu Layouni zanotował aż pięć asyst, co również jest kosmicznym wynikiem.

Hacken - Cluj 7:2

Gole: Gustafson (2' 35'), Andersen (18'), Svanback (24'), Brusberg (49'), Dembe (61', 70') - Korenica (38'), Cordea (50')

Składy:

Hacken: Berisha - Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist - Rygaard, Gustafson, Andersen - Svanback, Brusberg, Layouni

Cluj: Hindrich - Bosec, Sinyan, Ilie, Camora - Emerllahu, Keita, Korenica - Cordea, uteanu, Nkololo