Zdobył 28 goli w 32 meczach! Klub Ekstraklasy zarobi miliony euro

Efthymios Koulouris strzelił w zeszłym sezonie PKO Ekstraklasy aż 28 goli w 32 meczach. Dzięki temu został królem strzelców naszej ligi. Dołożył do tego trzy trafienia w Pucharze Polski w pięciu spotkaniach. W tym sezonie zdobył trzy bramki w pierwszych dwóch występach w lidze.

Jest konkretna oferta za gwiazdę Pogoni

Dokonania napastnika z zeszłego sezonu musiały przyciągnąć zainteresowanie klubów z silniejszych lub bogatszych lig. Nie było jednak zadowalającej oferty. Było zainteresowanie ze strony Udinese, ale temat przenosin do Włoch na tym się skończył. Pogoń i Koulouris mieli odrzucić jedną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Ale wszystko wskazuje na to, że przyjęli inną propozycję Saudyjczyków.

Według informacji portalu meczyki.pl "Portowcy" dostali ofertę od klubu Al-Ula FC, opiewa ona na kwotę 4 mln euro. To beniaminek drugiej ligi saudyjskiej. Koulouris byłby jedynym Europejczykiem w zespole. W niedzielę mają odbyć się testy medyczne piłkarza.

Greka zabrakło w kadrze meczowej Pogoni na piątkowe spotkanie z Widzewem Łódź. Nieobecność jest spowodowana prawdopodobnym odejściem napastnika do Arabii Saudyjskiej. Miał na stole ofertę przedłużenia kontraktu z Pogonią, ale z niej nie skorzystał.

Właściciel Pogoni, Alex Haditaghi, już wcześniej reagował na wszelkie doniesienia dotyczące greckiego piłkarza. Sugerowano nawet, że Koulouris próbował wymusić transfer. "Żaden agent, zawodnik ani klub nie będzie mnie naciskał. Nie potrzebuję pieniędzy i nie dam się zastraszyć, by zawrzeć umowę, która nie jest korzystna dla Pogoni" - oświadczył w mediach społecznościowych na początku sierpnia. Był wówczas pewny, że Grek zostanie w Szczecinie.

Efthymios Koulouris będzie jednym z najdrożej sprzedanych zawodników w historii Pogoni. Więcej pieniędzy szczecinianie otrzymali jedynie za Kacpra Kozłowskiego (11 mln euro w 2022 r. od Brighton & Hove Albion) i Adama Buksę (4,2 mln euro w 2020 r. od New England Revolution).

W tabeli PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin zajmuje 16. miejsce, czyli jest w strefie spadkowej. Po pięciu meczach na ma koncie zaledwie cztery punkty. W tym czasie straciła aż 12 bramek, więcej straconych ma tylko ostatnia Lechia Gdańsk (17).