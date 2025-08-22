11 sierpnia Rodriguez pochwaliła się na Instagramie pierścionkiem z ogromnym diamentem, którego wartość według różnych szacunków waha się w granicach od 5 do nawet 13 milionów dolarów. Trzeba przyznać, że Ronaldo miał gest podczas zaręczyn. Jakby tego było mało, 40-letni gwiazdor dorzucił swej wybrance serca kilka prezentów, takich jak elektryczne Porsche Taycan, zegarki Audemars Piguet i Patek Philippe, torebki Louis Vuitton i Christian Dior czy ubrania. Łączną wartość upominków angielski "The Sun" oszacował na ok 270 tys. funtów (ponad 1,3 mln złotych).

To będzie najdroższy ślub w historii? Astronomiczna kwota zorganizowania ceremonii

Brytyjski "Daily Mail" oszacował, ile wynosić będzie sama ceremonia zaślubin i wesele pary. W tym celu dziennikarze skontaktowali się z ekspertem ds. brandingu Dylanem Davey'em, który jest strategiem ds. marki i założycielem spółki The Social Inc.

- Możemy liczyć na wydatek rzędu 10 milionów funtów, jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce ceremonii, stroje haute couture, rozrywkę na światowym poziomie, podróże VIP i globalne bezpieczeństwo. To jest właśnie taka skala, jakiej można się spodziewać po jednym z najszerzej komentowanych ślubów od czasów Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez - stwierdził ekspert.

Davey dodał, że każdy element tej ceremonii zostanie doskonale przemyślany. Ślub w tym przypadku ma ugruntować ich pozycję jako ambitnej i zaufanej pary, a Ronaldo i Rodriguez po nim będą działać jako marka. Tak, jak miało to miejsce w przypadku Davida i Victorii Beckhamów.

- Cristiano spędził lata jako marka idealna dla kawalerów: globalna ikona sportu, która sama do wszystkiego doszła i jest dostępna dla każdej grupy demograficznej na świecie. Georgina to nie tylko partnerka; to siła sama w sobie. To fuzja marek o większym zasięgu społecznym niż sport od czasów Beckhamów - zakończył Davey.

Szacowane 10 milionów dolarów to astronomiczna kwota, która uczyni z ceremonii najdroższe wesele gwiazdy sportu w historii. Ale pięciokrotny laureat Złotej Piłki należy do nielicznej grupy, którą stać na takie wydatki. W 2025 roku magazyn Forbes umieścił go na pierwszym miejscu w kategorii najlepiej zarabiających sportowców na świecie. Według danych Forbesa, przychody Ronaldo wynoszą 275 milionów euro rocznie.