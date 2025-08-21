Kolejka chętnych po reprezentanta Polski. "Atrakcyjna opcja"

Od lipca 2021 roku Kamil Piątkowski jest piłkarzem Red Bulla Salzburg. Jednak z powodu m.in. problemów zdrowotnych dla austriackiego klubu rozegrał zaledwie 57 spotkań. W tym czasie był też wypożyczany do KAA Gent (21 spotkań), Granady (9 spotkań) czy Kasimpasy (13 spotkań). To właśnie w tureckim klubie spędził ostatnie pół roku i latem wrócił do Salzburga.

Kamil Piątkowski odejdzie z Salzburga? Są na niego chętni

Kontrakt Kamila Piątkowskiego z RB Salzburg wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc dla klubu to ostatnia okazja, żeby sprzedać zawodnika i cokolwiek na nim zarobić. A czy tak się stanie? Do końca okienka transferowego pozostało dziesięć dni i czasu jest coraz mniej. Okazuje się jednak, że polskim obrońcą interesują się kluby z Anglii.

Portal TEAMtalk poinformował, że kluby z Championship - Watford i Sheffield United obserwują sytuację Piątkowskiego i kontaktowały się w jego sprawie z Salzburgiem. Dodano, że na oku ma go także hiszpańskie Getafe oraz kilka klubów z Włoch.

"Piątkowski niedawno powrócił do pełnej sprawności po kontuzji i chce jak najszybciej rozpocząć nowy rozdział w swojej karierze. Jego wszechstronność i umiejętności defensywne uczyniły go atrakcyjną opcją dla klubów, które chcą wzmocnić swoją linię obrony przed nowym sezonem" - czytamy.

Podsumowano, że do transferu może dojść w najbliższych dniach, jeśli Salzburg otrzyma satysfakcjonującą ofertę i sam piłkarz będzie zadowolony z potencjalnego kierunku transferu.