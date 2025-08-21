Wystarczyło, że napisali o Lewandowskim. Lawina komentarzy. "Nie macie wstydu"

37-latek starzeje się jak wino, bo naprawdę trudno znaleźć piłkarzy, którzy w jego wieku wciąż graliby w najlepszych klubach na topowym poziomie. W końcu okres gry w Barcelonie miał być jego schyłkiem, powolnym przejściem na emeryturę. Tymczasem napastnik w trzy lata zdobył tam aż 101 bramek i w kolejnym roku zapewne znacznie powiększy tę zdobycz.

Kibice bezlitośni pod wpisem Złotej Piłki. "Okradliście go"

Jednak szczyt kariery Lewandowskiego przypada na okres gry w Bayernie Monachium, w którym dokonywał wręcz epokowych osiągnięć. W sezonie 2020/2021 pobił legendarny rekord Gerda Muellera, strzelając w Bundeslidze aż 41 bramek, najwięcej w historii. Sezon wcześniej wygrał wszystko z Bayernem Monachium: Superpuchar, Puchar Niemiec, Bundesligę oraz Ligę Mistrzów. W 47 meczach strzelił 55 bramek, z czego w ostatnich rozgrywkach - aż 15, zostając oczywiście ich królem strzelców. Zdecydowana większość opinii publicznej była wtedy zgodna, że Polakowi za tamten sezon należała się Złota Piłka.

Jego pech polegał na tym, że miało to miejsce w okresie pandemii, kiedy wiele rozgrywek sportowych było przerywanych, nie raz może aż nazbyt pochopnie. W lipcu 2020 roku, zatem jeszcze przed zakończeniem klubowych rozgrywek (Ligę Mistrzów dokończono w sierpniu), decyzję o braku organizacji plebiscytu Złotej Piłki podjęło także France Football. Tym samym Lewandowski stracił największą w karierze szansę na zdobycie najbardziej prestiżowej indywidualnej nagrody w świecie futbolu.

Kiedy więc oficjalny profil Złotej Piłki złożył Polakowi życzenia z okazji urodzin, wielu nie ukrywało oburzenia. "Nie macie wstydu. Dajcie mu Złotą Piłkę 2020!", "Zorganizujcie ceremonię przyznania Złotej Piłki za rok 2020!", "Okradliście go", "Co powiecie na wręczenie mu Złotej Piłki za 2020 rok, zamiast życzeń urodzinowych?", "Nadal możecie naprawić swój błąd i dać mu nagrodę" - to tylko niektóre z wielu wpisów przypominające, jak wielki błąd pięć lat temu popełnili organizatorzy plebiscytu.

Robert Lewandowski w sezonie 2021 także był blisko zdobycia Złotej Piłki, jednak wówczas przegrał głosowanie z Leo Messim (580 do 613 głosów). Otrzymał za to tytuł Napastnika Roku, za zdobycie największej liczby bramek w poprzednim sezonie, przyznawany właśnie od 2021 roku, co zdaniem opinii publicznej było niczym nagroda pocieszenia za anulowaną galę w roku 2020.