Najpierw Brazylia, a teraz oni! Znany rywal Polski

Minęły prawie dwa miesiące od Ronaldinho Show na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Brazylijskie gwiazdy, ze słynnym Ronaldinho na czele, zagrały z byłymi reprezentantami Polski. Biało-Czerwoni byli prowadzeni przez Adama Nawałkę, a zagrali m.in. Łukasz Piszczek i Jakub Błaszczykowski i kilku innych zawodników, których Nawałka miał okazję prowadzić w reprezentacji przed laty.

Legendy znów mają zagrać w Chorzowie

Stadion Śląski był wypełniony po brzegi, a to znaczy, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia w naszym kraju. Wkrótce dojdzie do kolejnego takiego meczu. Jak informuje "Dziennik Zachodni", do Chorzowa zawitają niemieccy piłkarze, a wśród nich mają znaleźć się mistrzowie świata z 2014 r. Z kolei w polskiej drużynie mieliby wystąpić reprezentanci z początku XXI w., czyli z okresu kadencji Jerzego Engela.

W tej chwili dokładny termin wydarzenia nie jest znany. Według gazety szczegóły są owiane tajemnicą, ale powinniśmy je poznać w czwartek, kiedy odbędzie się specjalna konferencja prasowa.

"Szczegółowe informacje z nim związane pozostają jeszcze nieznane, lecz pewne jest to, że w Chorzowie, na Superauto.pl Stadionie Śląskim rozegrany zostanie piłkarski mecz legend. Zmierzyć mają się w nim reprezentacje Polski i Niemiec" - czytamy.

"DZ" podaje, że na konferencji mają pojawić się uznane osoby polskiej i niemieckiej piłki. Wśród nich m.in. Jerzy Engel, Jacek Krzynówek, Adam Matysek, Tomasz Kłos, piłkarz Górnika Zabrze Lukas Podolski oraz Markus Babbel, legenda Bayernu Monachium i Liverpoolu.

Przypomnijmy, że we wrześniu i w październiku do Chorzowa ponownie zawita pierwsza reprezentacja Polski. 7 września zagra z Finlandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata, a 9 października towarzysko z Nową Zelandią, która jest już pewna udziału w przyszłorocznym mundialu jako jedyny reprezentant Oceanii.