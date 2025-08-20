Czekają od niemal 20 lat na Ligę Mistrzów! Wygrali 5:0 i już mogą świętować

Norwegia na przedstawiciela w Lidze Mistrzów czeka znacznie dłużej niż Polska. A dokładnie od... 2008 roku. Wówczas Rosenborg wywalczył awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek i poradził sobie w nich całkiem solidnie. Zajął trzecie miejsce w grupie, w której znajdowały się też Chelsea, Schalke 04 oraz Valencia. Dzięki temu miał jeszcze okazję wystąpić w 1/8 Pucharu UEFA, ale tam przegrał po jednostronnym dwumeczu z Fiorentiną.

Norwegowie prawie to mają! Sukces ich zespołu

Od 2008 roku seria niepowodzeń norweskich klubów w europejskich pucharach powodowała prawdziwy zawrót głowy. Nieważne, czy o Ligę Mistrzów walczył ponownie Rosenborg, czy Molde, czy też właśnie Bodo/Glimt - każda z tych drużyn ostatecznie potykała się, czy to w drugiej, czy to w trzeciej, czy to decydującej rundzie kwalifikacji. W tym roku Norwegowie mogli mieć jednak powody do optymizmu.

Bodo/Glimt, jako mistrz Norwegii, przystąpiło do eliminacji Ligi Mistrzów dopiero od czwartej rundy. I nie wydawało się mieć specjalnie wymagającego przeciwnika. Drużyna Kjetila Knutsena miała zmierzyć się z Sturmem Graz, czyli najlepszą drużyną poprzedniego sezonu austriackiego Bundesligi. Pierwsze spotkanie między tymi zespołami odbywało się na stadionie w Bodo.

Nawet najwierniejsi norwescy kibice musieli być zaskoczeni jego przebiegiem. Gospodarze od samego początku dominowali bezradną austriacką ekipę. Wynik w 7. minucie otworzył Kasper Hogh, który otrzymał świetne podanie w pole karne i z gracją przelobował bramkarza rywali. Trzy minuty później było już 2:0, bo Odin Luras Bjortuft wykorzystał dośrodkowanie Patricka Berga z rzutu rożnego i mocnym strzałem głową skierował piłkę do siatki. Gospodarze mieli znakomity wynik, ale się nie zatrzymywali.

W 25. minucie Ultrik Saltnes przyjął piłkę w polu karnym, uderzył mocno przy krótkim słupku i nie dał szans Oliverowi Christensenowi. A jakby tego było mało: już w drugiej połowie kolegom gola pozazdrościł środkowy pomocnik Hakon Evjen, który zakończył piękny kontratak Bodo/Glimt. Kiedy wydawało się, że Norwegowie już odpuszczą i oszczędzą rywali, Jens Hauge zdecydował się w 79. minucie na indywidualną akcję. Minął obrońcę, wszedł w pole karne, a tam jego dośrodkowanie nieudolnie przeciął William Boving. Mieliśmy samobój i 5:0 na tabeli wyników dla gospodarzy.

Środowe spotkanie czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów przebiegło więc pod znakiem totalnej dominacji mistrza Norwegii. Wygląda na to, że Bodo/Glimt dopnie swego i zagra w tegorocznej edycji najbardziej elitarnych piłkarskich rozgrywek na świecie. Sturm Graz będzie musiało 26 sierpnia na własnym boisku liczyć na cud.

Bodo/Glimt - Sturm Graz 5:0 (3:0)

Bramki: Hogh 7', Bjortuft 10', Saltnes 25', Evjen 54', Boving (sam.) 79'.