Nowe wieści ws. powrotu Lewandowskiego. Hiszpanie donoszą

Robert Lewandowski nie zagrał z Realem Mallorca, ale FC Barcelona wygrała 3:0. Jedną z bramek zdobył Ferran Torres, konkurent Polaka w walce o podstawowy skład. Choć Hiszpan dał jasny sygnał, że jest w formie na starcie sezonu, to i tak wszyscy czekają na powrót polskiego napastnika, jego obecność w kadrze meczowej "Blaugrany" będzie wartością dodaną.

Lewandowski coraz bliżej szybszego powrotu

Początkowo spodziewano się, że Lewandowski dostanie zielone światło od lekarzy na początku września. To mogłoby sprawić, że selekcjoner Jan Urban nie wysłałby mu powołania na zgrupowanie. Ale uraz mięśniowy nie okazał się na tyle poważny. Aktualnie przewiduje się, że Lewandowski będzie do dyspozycji już na najbliższe spotkanie Barcelony. Środowa sesja treningowa w Ciutat Esportiva przybliżyła Polaka do szybszego powrotu.

Jak donosi kataloński dziennik "Sport", sytuacja Lewandowskiego jest coraz lepsza. Odbył większość treningu z resztą grupy. Podobnie było we wtorek. To dobre wieści dla Hansiego Flicka i jego sztabu.

Hiszpańskie media spodziewają się, że Lewandowski dostanie minuty w sobotę z Levante, wchodząc z ławki rezerwowych. W Barcelonie ostrożnie podchodzą do wszelkich kontuzji, a Lewandowski jeszcze nie trenuje z pełnym obciążeniem, dlatego wpuszczenie go na co najmniej kilkanaście minut wydaje się być racjonalnym rozwiązaniem.

Fakt, że Polak będzie szybciej gotowy do gry, może być pocieszający dla Jana Urbana. Selekcjoner bardzo chciał, by Lewandowski wrócił do kadry narodowej.

Odnotowano też powrót Frenkiego de Jonga do treningów. Brakowało Holendra we wtorek. Był w szpitalu z partnerką, spodziewają się narodzin dziecka.

Mecz UD Levante - FC Barcelona w sobotę o godzinie 21:30.