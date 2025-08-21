115 lat i koniec. Znany klub przestaje istnieć

1910 - to rok założenia AC Ajaccio. Korsykański klub dwukrotnie był najlepszy w Ligue 2 (1966/67 i 2001/02), a przez wiele sezonów występował w Ligue 1 (ostatnio w sezonie 2022/23). Jednak jego przyszłość rysuje się w ciemnych barwach.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

AC Ajaccio pogrążone w długach. Nie było innego wyjścia

W ostatnich tygodniach Ajaccio zostało zdegradowane najpierw do trzeciej (National 1), a później nawet do szóstej ligi (Regional 1). To ze względu na kolosalne długi, sięgające 13 mln euro. Klub raczej ich nie spłaci, przez co zdecydował się na jeszcze bardziej desperacki krok.

"AC Ajaccio złożyło wniosek o upadłość" - przekazał lokalny dziennik "Corse Matin". "Klub wszczął w poniedziałek postępowanie likwidacyjne, składając wniosek o upadłość (spółki - red.) zarządzającej sekcją zawodową". W efekcie wspomniana sekcja zawodowa "przestanie istnieć". "Po 27 latach profesjonalizmu klub z Ajaccio ponownie upada i powraca do statusu amatorskiego" - podkreślono. W 1998 r. Ajaccio odzyskało status profesjonalny po 23 latach przerwy.

AC Ajaccio złożyło wniosek o upadłość. Zniknęło wiele miejsc pracy, a trupy mogą jeszcze wypaść z szafy

Próby znalezienia inwestora oraz spłacenia zobowiązań skończyły się fiaskiem, przez co "ACA zmierza w kierunku zaprzestania wypłat i likwidacji". Co do długów szacowanych na 13 mln, to "według kilku dobrze poinformowanych źródeł w nadchodzących tygodniach" kwota ta może okazać się znacznie wyższa, bowiem mogą wyjść na jaw inne zobowiązania.

Sprawdź również: Papszun postawił sprawę jasno ws. gwiazdy Rakowa. Nie ma odwrotu

Działania klubu miały poważne i natychmiastowe konsekwencje. "Doprowadziło do zwolnienia ponad stu pracowników, czyli zlikwidowania '180 miejsc pracy"', oraz zamknięcia ośrodka treningowego, który w maju ubiegłego roku uznano za najlepszy w Ligue 2" - dowiadujemy się.

AC Ajaccio odbuduje się na szczeblu krajowym? Uruchomili zbiórkę

Sytuację próbuje jeszcze ratować stowarzyszenie ACA. Tam dojdzie do zmiany zarządu, a nowe władze podejmą kroki w celu przywrócenia zespołu na szczebel krajowy - aby zamiast do Regional 1 udało się przystąpić minimum do rozgrywek National 3. "Wymaga to jednak odwołania się od niedawnej decyzji DNCG (Krajowa Dyrekcja Kontroli Zarządzania - red.), która zakazała ACA udziału w rozgrywkach krajowych" - podkreślono.

Aby spróbować poprawić swą sytuację, klub z Korsyki musi złożyć apelację do czwartku 21 sierpnia oraz zgromadzić środki w wysokości kilkuset tysięcy euro. W tym celu kibice z grupy Culletivu biancu e rossu w niedzielę 17 sierpnia założyli internetową zbiórkę (potrwa do 21 sierpnia do godz. 20:00) funduszy niezbędnych do reaktywacji w piątej lidze.