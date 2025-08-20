Nie żyje legenda reprezentacji. Miał 39 lat

Razak Omoyotossi w skali globalnej był postacią dość anonimową, ale nie oznacza to, że nie potrafił pokazywać wysokich umiejętności. Były napastnik strzelał całkiem sporo goli dla szwedzkiego Helsingborgs w latach 2007-2008. Potrafił choćby zdobyć aż sześć goli w jednym sezonie Pucharu UEFA (ówczesna nazwa Ligi Europy). Zapracował nawet na transfer za 2,2 mln do saudyjskiego Al-Nassr.

Legenda swojej reprezentacji. Benin pogrążony w żałobie

Przede wszystkim jednak był niezwykle ważną postacią dla swojej drużyny narodowej. Reprezentant Beninu rozegrał dla niej 47 spotkań, w których strzelił 21 goli. To drugi najlepszy wynik w historii. Więcej (24) strzelił tylko były piłkarz m.in. PSG i Sunderlandu Stephane Sessegnon. Grał też ze swoją kadrą w Pucharze Narodów Afryki 2008 oraz 2010, choć w obu przypadkach Benin nie wyszedł z grupy. Niestety we wtorkowy wieczór 19 sierpnia świat obiegła informacja o jego śmierci w wieku zaledwie 39 lat.

Omotoyossiego pożegnała już większość jego byłych klubów. - Nasze myśli są z rodziną i bliskimi naszego byłego zawodnika - napisało szwedzkie Helsingborgs. - Z dużym bólem przyjęliśmy informację o śmierci zawodnika, który rozegrał w naszych barwach 28 spotkań i strzelił dwa gole - czytamy na oficjalnej stronie francuskiego Metz.

Ostatnie miesiące były niezwykle trudne

Przyczyna śmierci 39-latka pozostaje nieznana, ale wedle medialnych doniesień, ostatnio przeżywał on w życiu bardzo ciężki okres naznaczony tragediami. - Brat Razaka przekazał mi, że w ostatnim czasie zmagał się on z depresją i inną chorobą, co mogło przyczynić się do jego śmierci. W lipcu stracił dom w pożarze, a zaledwie dwa tygodnie temu zmarła ich siostra - napisał na portalu X nigeryjski dziennikarz Shina Oludare.