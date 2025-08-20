Puchacz nie zamierza wracać do Polski. Chce trafić do takiego klubu

Tymoteusz Puchacz jest w bardzo trudnej sytuacji. Od 2024 roku jest zawodnikiem Holstein Kiel, które w ubiegłym sezonie wypożyczyło go do drugoligowego Plymouth. Po powrocie do Niemiec klub dał mu wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Boczny obrońca otrzymał kilka ofert z Węgier, Słowacji, Bułgarii czy Niemiec, ale na razie nic z tego nie wyniknęło. Wiele lig już ruszyło, a reprezentant Polski wciąż tylko trenuje, by utrzymać formę przed transferem.

Tymoteusz Puchacz mówi szczerze o swojej przyszłości

W wywiadzie dla TVP Sport Tymoteusz Puchacz wyznał, że poświęcił się futbolowi i ciężko pracował na to, co osiągnął. Jednak niestety wciąż musi szukać nowego klubu. Kiedy się to zmieni? - Najpóźniej we wrześniu, ale może wcześniej? Tylko nikt jeszcze nie wie, gdzie. Wolałbym zostać za granicą niż wrócić do Polski. Jakiś czas temu miałem propozycję z Lecha. Serce chciało, ale z menedżerem uznaliśmy, że to jeszcze nie jest ten moment, że zagraniczny rynek wciąż jest dla mnie otwarty. Negocjujemy i czekamy - powiedział.

- Liczę, że cierpliwość się opłaci, że trafię do projektu, którego będę ważnym elementem, zacznę grać i niedługo wrócę też do reprezentacji. Słyszałem, że nowy selekcjoner Jan Urban planuje powrót do gry czwórką obrońców, a w tym systemie jest miejsce dla mnie. Nie ma w Polsce zbyt wielu lewych obrońców na poziomie reprezentacyjnym - dodał.

Do takiego klubu chce trafić Puchacz

Robert Błoński zapytał także piłkarza, "dlaczego jest bez klubu". Tymoteusz Puchacz tłumaczył to faktem, że na rynku jest dostępnych wielu zawodników z czołowych krajów, takich jak Francja, czy Anglia, co jest pewnym utrudnieniem do znalezienia nowego pracodawcy. - My nie zajmujemy na listach klubów szukających graczy czołowych miejsc. W przypadku kontraktowania piłkarzy gra toczy się na wielu płaszczyznach. A za mnie trzeba chyba zapłacić - kontynuował.

- Pozostaje mi czekać. Z moim agentem, Tomkiem Magdziarzem, czekamy i patrzymy przede wszystkim na projekt sportowy. Nie zamykamy się na nic, chodzi o to, żebym pasował do stylu i gry drużyny. Żebym trafił do trenera, który mnie zna, chce i zaufa - zakończył.