Gruchnęły sensacyjne wieści! To będzie ostatni mecz Messiego!

193 spotkania, 112 bramek i 61 asyst - taki bilans Leo Messi ma w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej przez wiele lat był filarem tej drużyny i zachwycał kibiców swoją grą.

To się naprawdę dzieje. Wtedy Leo Messi rozegra ostatni mecz w kadrze

Teraz kanał DSports poinformował, że Leo Messi wkrótce rozegra swój ostatni mecz w koszulce reprezentacji Argentyny przed własną publicznością. Ma stać się to już 5 września tego roku podczas meczu Argentyna - Wenezuela w ramach kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w aż trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

- Żałuję tego z całego serca, ale jeśli nic dziwnego się nie wydarzy, będzie to ostatni raz, kiedy Messi oficjalnie zagra z argentyńską reprezentacją w Buenos Aires. Nie mamy już żadnych oficjalnych meczów Argentyny w tym roku. To dla mnie ciężki cios, że być może po raz ostatni Messi wejdzie na Monumental Stadium, by walczyć o punkty - powiedział dziennikarz Fernando Czyz.

Argentyna zapewniła sobie już awans na MŚ 2026. Po 16 spotkaniach w swojej grupie kwalifikacyjnej zajmuje pierwsze miejsce (35 punktów) z aż dziesięcioma punktami przewagi nad Ekwadorem i Brazylią.

Messi z reprezentacją Argentyny w 2022 roku zdobył mistrzostwo świata. W finałowym spotkaniu zdobył dwa gole, a jego zespół pokonał 4:3 po karnych (2:2 po 90 minutach i 3:3 po dogrywce) Francję.

Oprócz tego Messi dwa razy triumfował też w Copa America (2021 i 2024).