Padło pytanie o ulubionego napastnika. Rashford nawet się nie zawahał

Marcus Rashford przez lata był ważną postacią Manchesteru United, ale po przyjściu do klubu Rubena Amorima stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Anglik spędził pół roku na wypożyczeniu do Aston Villi, tego lata z jego usług postanowiła skorzystać FC Barcelona, która wypożyczyła go do końca sezonu.

Rashford wskazał ulubionego napastnika. "Ronaldo"

W minioną sobotę Barcelona rozpoczęła sezon. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali 3:0 z Mallorcą. Marcus Rashford pojawił się na boisku w drugiej połowie i zagrał nieco ponad 20 minut. Kataloński "Sport" ocenił jego debiut na "5" w dziesięciostopniowej skali. Gazeta zauważyła, że spotkanie było już rozstrzygnięte i Anglik niewiele mógł zrobić, biorąc pod uwagę powolne tempo gry.

Zawodnik wypożyczony z Manchesteru United wciąż poznaje Hiszpanię. Teraz udzielił wywiadu gazecie "AS", w której zdradził, kto jest jego idolem, jeśli chodzi o napastników. To Ronaldo Luís Nazário de Lima.

- Kiedy byłem młody, to był to jeden z moich ulubionych zawodników do oglądania. Nawet teraz czasami oglądam jego stare mecze. Moim zdaniem pozycja napastnika bardzo się zmieniła, ale to jest mój ulubiony rodzaj zawodnika - powiedział Rashford.

"Il Fenomeno" grając w Hiszpanii reprezentował barwy Barcelony oraz Realu Madryt, ale to w tym drugim klubie spędził więcej czasu, bo pięć lat. Dla "Królewskich" Ronaldo rozegrał 177 meczów, w których strzelił aż 104 gole i zanotował 33 asysty. W Barcelonie występował tylko w sezonie 1996/97 - zdobył wtedy aż 47 bramek w 49 meczach - a następnie w kiepskiej atmosferze pożegnał się z klubem i odszedł do Interu Mediolan.