Wow! Polacy podpisali kontrakt z Bayernem Monachium! "Duża sprawa"

Bayern Monachium ma przed sobą niezwykle trudny sezon. Podczas letniego okienka transferowego doszło przecież do bardzo dużych zmian. Z drużyną pożegnali się przecież m.in. Kingsley Coman, Thomas Mueller, Eric Dier, Leroy Sane, czy Joao Palhinha, który został wypożyczony do Tottenhamu. Mało tego, poważnej kontuzji nabawił się Jamal Musiala i będzie wyłączony z gry przez kilka miesięcy. Jak dotąd, sprowadzono jedynie dwóch kluczowych graczy Jonathana Taha oraz Luisa Diaza.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem trochę zawiedziona". Natalia Bukowiecka piąta na Stadionie Śląskim

Polska firma została nowym partnerem Bayernu Monachium. "Duża sprawa"

Polska firma Drutex S.A. poinformowała w poniedziałek, że została nowym partnerem Bayernu Monachium. "Dwaj liderzy o podobnym DNA, dominujący w swoich dziedzinach, łączą siły" - czytamy w artykule. Firma podała, że umowa z bawarskim klubem jest kontynuacją działa w zakresie budowania światowej marki. "Rynek niemiecki od lat pozostaje jednym z najważniejszych rynków eksportowych dla firmy" - dodano.

Założyciel i Prezes Zarządu Drutex SA Leszek Gierszewski wyznał, co obie strony mogą zyskać dzięki tej współpracy. "Chcemy i możemy wspólnie z Bayernem kontynuować międzynarodową ekspansję i umacniać swoją pozycję na rynku globalnym. Jesteśmy jeszcze przecież na początku drogi rozwoju. Na szczęście nic nikomu nie musimy udowadniać, bo Drutex to silna i stabilna finansowo firma i lojalny partner w biznesie, a swoją markę i pozycję w branży budowaliśmy przez ostatnie 40 lat" - przekazał.

"Drutex 'platynowym sponsorem' Bayernu? Wow, duża sprawa" - zareagował dziennikarz Eleven Sports Tomasz Urban. Tym samym Drutex podjął współpracę z kolejnym klubem piłkarskim. Przed rokiem został przecież oficjalnym partnerem Interu Mediolan oraz osiągnął porozumienie z Juventusem Turyn, AS Roma, Cagliari i Palermo.

Jeśli chodzi o nasz kraj, to poza reprezentacją Polski w piłce nożnej wspiera ona choćby Puchar Świata w skokach narciarskich, żużlowy klubu Motor Lublin oraz jest również oficjalnym sponsorem wyścigu kolarskiego UCI Tour de Pologne.

Bayern rozpocznie sezon ligowy już w piątek 22 sierpnia. Jego pierwszym rywalem będzie RB Lipsk, z którym zmierzy się na własnym stadionie. Pięć dni później drużynę Vincenta Kompany'ego czeka pierwszy mecz w Pucharze Niemiec z SV Wehen Wiesbaden.