Wow! Polacy podpisali kontrakt z Bayernem Monachium! "Duża sprawa"

Bayern Monachium ma przed sobą niezwykle trudny sezon. Podczas letniego okienka transferowego doszło przecież do bardzo dużych zmian. Z drużyną pożegnali się przecież m.in. Kingsley Coman, Thomas Mueller, Eric Dier, Leroy Sane, czy Joao Palhinha, który został wypożyczony do Tottenhamu. Mało tego, poważnej kontuzji nabawił się Jamal Musiala i będzie wyłączony z gry przez kilka miesięcy. Jak dotąd, sprowadzono jedynie dwóch kluczowych graczy Jonathana Taha oraz Luisa Diaza.
Polska firma Drutex S.A. poinformowała w poniedziałek, że została nowym partnerem Bayernu Monachium. "Dwaj liderzy o podobnym DNA, dominujący w swoich dziedzinach, łączą siły" - czytamy w artykule. Firma podała, że umowa z bawarskim klubem jest kontynuacją działa w zakresie budowania światowej marki. "Rynek niemiecki od lat pozostaje jednym z najważniejszych rynków eksportowych dla firmy" - dodano.
Założyciel i Prezes Zarządu Drutex SA Leszek Gierszewski wyznał, co obie strony mogą zyskać dzięki tej współpracy. "Chcemy i możemy wspólnie z Bayernem kontynuować międzynarodową ekspansję i umacniać swoją pozycję na rynku globalnym. Jesteśmy jeszcze przecież na początku drogi rozwoju. Na szczęście nic nikomu nie musimy udowadniać, bo Drutex to silna i stabilna finansowo firma i lojalny partner w biznesie, a swoją markę i pozycję w branży budowaliśmy przez ostatnie 40 lat" - przekazał.
"Drutex 'platynowym sponsorem' Bayernu? Wow, duża sprawa" - zareagował dziennikarz Eleven Sports Tomasz Urban. Tym samym Drutex podjął współpracę z kolejnym klubem piłkarskim. Przed rokiem został przecież oficjalnym partnerem Interu Mediolan oraz osiągnął porozumienie z Juventusem Turyn, AS Roma, Cagliari i Palermo.
Jeśli chodzi o nasz kraj, to poza reprezentacją Polski w piłce nożnej wspiera ona choćby Puchar Świata w skokach narciarskich, żużlowy klubu Motor Lublin oraz jest również oficjalnym sponsorem wyścigu kolarskiego UCI Tour de Pologne.
Bayern rozpocznie sezon ligowy już w piątek 22 sierpnia. Jego pierwszym rywalem będzie RB Lipsk, z którym zmierzy się na własnym stadionie. Pięć dni później drużynę Vincenta Kompany'ego czeka pierwszy mecz w Pucharze Niemiec z SV Wehen Wiesbaden.
