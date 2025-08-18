To była 89. minuta. Komentator nie mógł uwierzyć w to, co zrobił Polak

To już niemiecka tradycja. Sezon rozpoczyna się I rundą Pucharu Niemiec, którego zwieńczenie co roku odbywa się na legendarnym Olympiastadion w Berlinie. Nie inaczej jest i tym razem. W poniedziałek kibice przeżywali kolejne emocji związane z najważniejszymi rozgrywkami pucharowymi w Niemczech. Preussen Munster mierzyło się z Herthą Berlin, w której składzie oglądaliśmy Dawida Kownackiego. Polak tego spotkania nie zapamięta dobrze.
To była 89. minuta meczu, gdy Fabian Reese pomknął lewym skrzydłem i dośrodkował piłkę idealnie wprost do Dawida Kownackiego. Polak, mając przed sobą tylko bramkarza - i to wracającego w światło bramki - fatalnie przestrzelił. Uderzył obok bramki, marnując tym samym sytuację na wagę prowadzenia i zapewniania Hercie awansu do kolejnej fazy turnieju.
Mecz transmitowany był przez Eleven Sports, a komentatorzy spotkania nie mogli uwierzyć własnym oczom. - Nie trafił teraz z trzech metrów do bramki Dawid Kownacki! - komentował Piotr Dumanowski. Wtórował mu Dominik Guziak. - Jak mógł tego nie trafić? Przecież to była piłka na awans do II rundy DFB Pokal - przyznawał, a po chwili dodał: - Przecież nie ma lepszej sytuacji, nie ma lepszej piłki! - To jest nieprawdopodobne! - kwitował Dumanowski.
Hertha ostatecznie i tak miała szczęście. W dogrywce żadna ze stron nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. Te lepiej egzekwowali piłkarze gości. Wykorzystali wszystkie jedenastki, a wśród gospodarzy pomylił się Charalampos Makridis. Hertha wygrała 5:3. Warto dodać, że Kownackiego wtedy już nie było na boisku. Trener zdjął go w 102. minucie, posyłając w bój Sebastiana Gronninga Andersena.
Kownacki, dla którego Hertha jest trzecim niemieckim klubem, póki co rozegrał w tym sezonie trzy mecze. W dwóch spotkaniach na zapleczu Bundesligi - z Schalke (1:2) i Karlsruher (0:0) - nie zdobył gola. Szansa na premierowe trafienie już 24 sierpnia w wyjazdowym spotkaniu z Darmstadt.
