To byłby haniebny mecz. Oto z kim chcą zagrać Rosjanie

Po tym, jak Rosja najechała Ukrainę w lutym 2022 roku, decyzją większości sportowych instytucji została zawieszona w rywalizacji w międzynarodowych zawodach. Nie inaczej było w piłce nożnej. Reprezentacja Sbornej musiała skupić się na rozgrywaniu sparingów. Zazwyczaj mierzyła się z absolutnymi kopciuszkami - typu Brunei czy Grenady. Ostatnio jednak przychylniej na ewentualne mecze przeciwko Rosjanom patrzy coraz więcej krajowych federacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Moura Pietrzak: Globalne firmy inwestują w kobiecą piłkę, a polskie już nie

Rosyjscy piłkarze zagrają z Argentyną? Szokujący pomysł

Wystarczy popatrzeć na zestawienie przeciwników, jakich Rosja ma na drugą część tego roku. Chile czy Peru to już zespoły, które mogą poważnie przetestować ekipę Walerijego Karpina - a nie służyć jako "worek do bicia". Co więcej - nie jest wykluczone, że wkrótce Rosjanie zagrają przeciwko drużynie aktualnych mistrzów świata!

Portal "VseProSport" uzyskał takie informacje u źródła, czyli Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej ("AFA"). Okazuje się, że Lionel Messi i spółka mają już zapełniony kalendarz spotkań na rok 2025, ale w dalszej przyszłości faktycznie mogą zmierzyć się z Rosją. "Nie porzuciliśmy pomysłu zorganizowania towarzyskiego meczu przeciwko reprezentacji Rosji. Wszystko jest możliwe, ale, oczywiście, nie w tym roku" - czytamy na rosyjskiej stronie, która cytuje "AFA".

ZOBACZ TEŻ: Oto zdrajca Ukrainy. Tego nigdy mu nie wybaczą

Rosjanie nawet nie biorą udziału w eliminacjach do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, więc na sto procent nie wystąpią na przyszłorocznym mundialu. Tymczasem Argentyna już w marcu wywalczyła kwalifikację na tę imprezę.