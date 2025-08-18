Izraelczycy wywiesili skandaliczny transparent. Oto następny krok ze strony Polski

Są momenty, kiedy sport schodzi na dalszy plan. Raków Częstochowa dostarczył sporo radości swoim kibicom, kiedy odrobił straty z pierwszego spotkania i wyeliminował Maccabi Hajfę z Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Marka Paszuna awansowali do ostatniej rundy kwalifikacji po zwycięstwie 2:1 w dwumeczu (2:0 w rewanżu). Cóż jednak z tego, skoro fani zespołu z Izraela obrazili Polaków, przedstawiając na stadionie transparent ze skandaliczną treścią.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedyś wybił mu zęba, dziś jest jego trenerem. "Nie ma tragedii"

Ambasada reaguje. "Jesteśmy zbulwersowani"

"Mordercy od 1939 roku" - takie słowa umieścili kibice z Tel Awiwu na transparencie. Ta treść sugeruje, że w trakcie niemieckiej okupacji Polacy mieli uczestniczyć w zbrodniach przeprowadzanych na Żydach. Jak widać w głowach części Izraelczyków utrwalił się historyczny fałsz.

Wystarczy wspomnieć, że w czasie II wojny światowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli. Wynika to z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Pamięci Narodowej.

Inny ważny fakt to pomoc w ukrywaniu Żydów przed Niemcami. Wielu Polaków często narażało życie byle tylko zapewnić bezpieczeństwo prześladowanym osobom. Niektórzy Ostatnie wydarzenia pokazują, że kibice z Tel Awiwu tego nie wiedzą.

Jaka będzie zatem reakcja ambasady Polski w Izraelu na skandaliczne słowa? "Jesteśmy zbulwersowani zachowaniem niektórych izraelskich kibiców podczas meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa. Apelujemy do odpowiednich organów UEFA o podjęcie stosownych działań w związku z tym incydentem. Doceniamy szybką i jednoznaczną reakcję Ambasady Izraela w Polsce. Poruszymy tę kwestię w naszych rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Izraela" - tak brzmi oświadczenie ambasady opublikowane na portalu WP SportoweFakty.

Lekcja historii dla kibiców

Aleksandra Gaczyńska, odpowiedzialna za sprawy polityczne i ekonomiczne w ambasadzie w Tel Awiwie, podkreśliła dodatkowo, że placówka robi wszystko, aby edukować obywateli Izraela na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej.

Poza pokazywaniem prawdy historycznej chodzi również o budowanie pozytywnego wizerunku Polski wśród Izraelczyków.

Przypomnijmy, że zachowanie kibiców Maccabi potępiły ważne osoby w naszym państwie na czele z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Mocno na transparent zareagował także Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski złożył oficjalną skargę do UEFA, w której wnioskował m.in. o wykluczenie klubu z Izraela z rozgrywek europejskich w kolejnym sezonie z powodu wielokrotnego naruszenia przepisów federacji.