Izraelczycy wywiesili skandaliczny transparent. Oto następny krok ze strony Polski

Są momenty, kiedy sport schodzi na dalszy plan. Raków Częstochowa dostarczył sporo radości swoim kibicom, kiedy odrobił straty z pierwszego spotkania i wyeliminował Maccabi Hajfę z Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Marka Paszuna awansowali do ostatniej rundy kwalifikacji po zwycięstwie 2:1 w dwumeczu (2:0 w rewanżu). Cóż jednak z tego, skoro fani zespołu z Izraela obrazili Polaków, przedstawiając na stadionie transparent ze skandaliczną treścią.
"Mordercy od 1939 roku" - takie słowa umieścili kibice z Tel Awiwu na transparencie. Ta treść sugeruje, że w trakcie niemieckiej okupacji Polacy mieli uczestniczyć w zbrodniach przeprowadzanych na Żydach. Jak widać w głowach części Izraelczyków utrwalił się historyczny fałsz.
Wystarczy wspomnieć, że w czasie II wojny światowej zginęło od 5,6 do 5,8 mln polskich obywateli. Wynika to z badań przeprowadzonych przez Polski Instytut Pamięci Narodowej.
Inny ważny fakt to pomoc w ukrywaniu Żydów przed Niemcami. Wielu Polaków często narażało życie byle tylko zapewnić bezpieczeństwo prześladowanym osobom. Niektórzy Ostatnie wydarzenia pokazują, że kibice z Tel Awiwu tego nie wiedzą.
Jaka będzie zatem reakcja ambasady Polski w Izraelu na skandaliczne słowa? "Jesteśmy zbulwersowani zachowaniem niektórych izraelskich kibiców podczas meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa. Apelujemy do odpowiednich organów UEFA o podjęcie stosownych działań w związku z tym incydentem. Doceniamy szybką i jednoznaczną reakcję Ambasady Izraela w Polsce. Poruszymy tę kwestię w naszych rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Izraela" - tak brzmi oświadczenie ambasady opublikowane na portalu WP SportoweFakty.
Aleksandra Gaczyńska, odpowiedzialna za sprawy polityczne i ekonomiczne w ambasadzie w Tel Awiwie, podkreśliła dodatkowo, że placówka robi wszystko, aby edukować obywateli Izraela na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej.
Poza pokazywaniem prawdy historycznej chodzi również o budowanie pozytywnego wizerunku Polski wśród Izraelczyków.
Przypomnijmy, że zachowanie kibiców Maccabi potępiły ważne osoby w naszym państwie na czele z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Mocno na transparent zareagował także Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski złożył oficjalną skargę do UEFA, w której wnioskował m.in. o wykluczenie klubu z Izraela z rozgrywek europejskich w kolejnym sezonie z powodu wielokrotnego naruszenia przepisów federacji.
