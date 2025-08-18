Jest deklaracja Urbana ws. kapitana reprezentacji Polski. Wszystko jasne

Reprezentacja Polski ma za sobą niezwykle trudny okres. Najpierw kontrowersja związana z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu, następnie bolesna porażka z Finlandią w el. MŚ, a na koniec burzliwe rozstanie z selekcjonerem Michałem Probierzem. Jego następcą został Jan Urban, który ma przed sobą wymagające wyzwanie. Nie dość, że musi błyskawicznie przeanalizować kolejnych rywali, to nie uniknie rozwiązania sprawy opaski kapitańskiej.
- Pytanie powinno być inne: czy Jan Urban pójdzie pod prąd? - zaśmiał się selekcjoner na antenie Meczyki.pl. - Kibice opowiadają się zdecydowanie za Robertem. Ja chcę tę sytuację z kapitanem rozwiązać jeszcze przed meczem z Holandią. Chcę, by zawodnicy, którzy przyjadą zgrupowanie, nie myśleli o tej sprawie. Koncentrujemy się tylko na naszej pracy - wyznał
Urban nie ma wątpliwości, że o rezygnacji Michała Probierza zdecydowało coś innego. Moim zdaniem porażka z Finlandią - zaznaczył. - To jedno z drugim się złożyło. Nie mam problemu mówić o innych trenerach. Każdy selekcjoner, który przychodzi, chce jak najlepiej, ma swój punkt widzenia, styl gry, chce odnieść sukces - tłumaczył. I wspomniał też o sobie. - Mam okazję dopisania historii - nie wiem jakiej, ani jak długo. Dlatego chce z tego skorzystać jak najlepiej - podsumował.
Nie tak dawno selekcjoner przyznał, że problem leży gdzieś indziej. - Na pewno nie ma pięciu liderów w szatni, jest trochę problem charakterologiczny. Przydałoby się więcej takich, którzy kierują tym, co się dzieje na boisku. Piłkarzy mających posłuch w drużynie. To są ważne rzeczy, natomiast ostatnio faktycznie cierpimy tu na deficyt - wyjaśnił w rozmowie z Interią.
Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Holandią. Nie ma co ukrywać, że nie będziemy faworytem tego spotkania. Przeciwnie będzie za to trzy dni później, kiedy na Stadionie Śląskim rozegramy najważniejsze starcie z reprezentacją Finlandii. Dwa miesiące temu przegraliśmy z nią 1:2.
