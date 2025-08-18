Oto, z czym Urban musiał się zmierzyć jako selekcjoner. Sam się przyznał

- Na razie jest miło, sympatycznie. Są uśmiechy. [...] Dziś jest słońce, jutro deszcz, albo nawet burza. Na razie mogę czerpać trochę z promieni słonecznych. Przydadzą się, gdy wcześniej lub później pogoda się popsuje - powiedział niedawno Jan Urban w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Za niespełna trzy tygodnie czeka go pierwszy mecz w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Już niebawem będzie za to musiał wysłać pierwsze powołania.

Urban wyznał, z czym musiał się zmierzyć jako nowy selekcjoner. "Mam dość zamożny pesel"

Jan Urban został selekcjonerem 16 lipca, kiedy zastąpił na stanowisku Michała Probierza. I choć ma on gigantyczne doświadczenie, to z takim zainteresowaniem ze strony mediów czy kibiców jeszcze się nie spotkał. - Jest tak, oczywiście - rozpoczął. - To jest dosyć eksponowane stanowisko w kraju. Wiemy, że społeczeństwo interesuje się piłką nożną. Oczy tych ludzi są skierowane na reprezentację. Nie ulega wątpliwości, że trener też jest na obserwowany - wyznał na antenie Meczyki.pl.

63-latek przyznał, że nie przepada za tym, by być w centrum zainteresowania. - Ja już mam swój pesel dość zamożny - oznajmił żartobliwie. - To jest jedna z niewielu rzeczy, która nie do końca mi się podoba. Nigdy nie chciałem być popularny, rozpoznawalny - dodał. Wspomniał również o tym, że woli w zaciszu napić się lampki wina, aniżeli pchać się przed kamerę.

- Jestem sobą, wolę być na drugim planie, iść spokojnie z wami napić się lampkę wina - mówił. - Ale nikt nas nie obserwuje, a w tym przypadku może by już tak nie było. Jeśli ktoś jest na tym punkcie uczulony, to w wielu sytuacjach nie czuje się komfortowo - przekazał.

Urban nie wykluczył, że na najbliższe zgrupowanie może powołać któregoś z młodych zawodników. A kogo? Jan Ziółkowski, Maxi Oyedele, Filip Rózga, Oskar Pietuszewski - opcji jest kilka. Można też zasugerować choćby Łukasz Łakomego z BSC Young Boys czy Dominika Marczuka z Real Salt Lake.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Holandią. Nie ma co ukrywać, że nie będziemy faworytem tego spotkania. Przeciwnie będzie za to trzy dni później, kiedy na Stadionie Śląskim rozegramy najważniejsze starcie z reprezentacją Finlandii. Dwa miesiące temu przegraliśmy z nią 1:2, po czym z funkcją selekcjonera pożegnał się Michał Probierz.