Nagły zwrot ws. Kiwiora?! Borek ogłasza, co usłyszał od menadżera

Na początku sierpnia tego roku "Footmercato.net" informowało, że FC Porto złożyło ofertę wypożyczenia za 25-letniego Jakuba Kiwiora z opcją wykupu za 27 milionów euro. Prezesi Arsenalu odrzucili jednak tę ofertę, bo zdaniem mediów, klub nie chciał sprzedawać Polaka.

Kolejny reprezentant Polski trafi do FC Porto?

Teraz portal Meczyki.pl poinformował, że jednak może nastąpić zwrot i Kiwior, który ma ważną umowę z Arsenalem do czerwca 2028 roku, jeszcze w letnim okienku transferowym może trafić do FC Porto. W klubie tym występuje inny reprezentant Polski - środkowy obrońca Jan Bednarek.

"Porto nie zrezygnowało jednak z Polaka po pierwszej ofercie. Toczą się rozmowy w sprawie potencjalnego transferu Kiwiora. Porto jest zdeterminowane i Kiwior bardzo pasuje im profilowo... Polak może odejść z Arsenalu pod koniec okienka transferowego. Decydujący będzie głos Mikela Artety [trenera Arsenalu - red.]" - czytamy w Meczyki.pl.

Tymczasem dziennikarz Mateusz Borek zdradził, że rozmawiał z agentem Kiwiora, który powiedział mu, że piłkarz raczej zostanie w Anglii.

- Wymieniłem wczoraj kilka SMS-ów z agentem Jakuba Kiwiora. To bardzo rozsądny facet i ma fajne projektowanie kariery wielu zawodników. Mówię o Pawle Ziemiończyku. Powiedział: Mati to się nie zadzieje dziś ani jutro. To bardziej kwestia tygodnia. Myślę, że pozostanie na rynku angielskim. Jest tam bardzo znany i lubiany" - przyznał Borek w rozmowie w programie "Moc Futbolu".

Kiwior nie znalazł się w kadrze meczowej na pierwszy pojedynek Arsenalu w tym sezonie w Premier League na wyjeździe z Manchesterem United. Na środku obrony zagrał duet: William Saliba-Gabriel Magalhaes.

Arsenal wygrał 1:0, a jedynego gola zdobył w 13. minucie Riccardo Calafiori.

Kiwior dotychczas w Arsenalu zagrał 68 spotkań, zdobył trzy bramki i miał pięć asyst. Reprezentant Polski miał bardzo udaną końcówkę sezonu 2024/2025. Od początku kwietnia wystąpił we wszystkich meczach i niemal zawsze w pełnym wymiarze czasowym.

W ostatnich tygodniach media pisały, że Kiwiorem zainteresowały się m.in. Everton, Wolverhampton, Crystal Palace, Olympique Marsylia, czy nawet włoskie giganty: Inter Mediolan, Juventus i AC Milan.

Arsenal chce dostać za piłkarza ok. 30 milionów euro.