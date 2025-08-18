Nagły zwrot ws. Kiwiora?! Borek ogłasza, co usłyszał od menadżera

Na początku sierpnia tego roku "Footmercato.net" informowało, że FC Porto złożyło ofertę wypożyczenia za 25-letniego Jakuba Kiwiora z opcją wykupu za 27 milionów euro. Prezesi Arsenalu odrzucili jednak tę ofertę, bo zdaniem mediów, klub nie chciał sprzedawać Polaka.
Teraz portal Meczyki.pl poinformował, że jednak może nastąpić zwrot i Kiwior, który ma ważną umowę z Arsenalem do czerwca 2028 roku, jeszcze w letnim okienku transferowym może trafić do FC Porto. W klubie tym występuje inny reprezentant Polski - środkowy obrońca Jan Bednarek.
"Porto nie zrezygnowało jednak z Polaka po pierwszej ofercie. Toczą się rozmowy w sprawie potencjalnego transferu Kiwiora. Porto jest zdeterminowane i Kiwior bardzo pasuje im profilowo... Polak może odejść z Arsenalu pod koniec okienka transferowego. Decydujący będzie głos Mikela Artety [trenera Arsenalu - red.]" - czytamy w Meczyki.pl.
Tymczasem dziennikarz Mateusz Borek zdradził, że rozmawiał z agentem Kiwiora, który powiedział mu, że piłkarz raczej zostanie w Anglii.
- Wymieniłem wczoraj kilka SMS-ów z agentem Jakuba Kiwiora. To bardzo rozsądny facet i ma fajne projektowanie kariery wielu zawodników. Mówię o Pawle Ziemiończyku. Powiedział: Mati to się nie zadzieje dziś ani jutro. To bardziej kwestia tygodnia. Myślę, że pozostanie na rynku angielskim. Jest tam bardzo znany i lubiany" - przyznał Borek w rozmowie w programie "Moc Futbolu".
Kiwior nie znalazł się w kadrze meczowej na pierwszy pojedynek Arsenalu w tym sezonie w Premier League na wyjeździe z Manchesterem United. Na środku obrony zagrał duet: William Saliba-Gabriel Magalhaes.
Arsenal wygrał 1:0, a jedynego gola zdobył w 13. minucie Riccardo Calafiori.
Kiwior dotychczas w Arsenalu zagrał 68 spotkań, zdobył trzy bramki i miał pięć asyst. Reprezentant Polski miał bardzo udaną końcówkę sezonu 2024/2025. Od początku kwietnia wystąpił we wszystkich meczach i niemal zawsze w pełnym wymiarze czasowym.
W ostatnich tygodniach media pisały, że Kiwiorem zainteresowały się m.in. Everton, Wolverhampton, Crystal Palace, Olympique Marsylia, czy nawet włoskie giganty: Inter Mediolan, Juventus i AC Milan.
Arsenal chce dostać za piłkarza ok. 30 milionów euro.
