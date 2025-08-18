Grosicki zabrał głos po kompromitacji. Padły mocne słowa

Były huczne zapowiedzi, duże słowa, a na początku sezonu jest wielkie rozczarowanie. Pogoń Szczecin koszmarnie rozpoczęła rozgrywki w ekstraklasie. Już w pierwszym meczu boleśnie poległa w Radomiu z Radomiakiem 1:5. I choć potem pewnie wygrała z Motorem Lublin, to w kolejnych trzech spotkaniach zdobyła zalewie punkt. Doszła do tego również sytuacja z Efthymiosem Koulourisem, który mógł trafić do Arabii Saudyjskiej.

Grosicki zabrał głos po kompromitacji. "To jest najbardziej smutne"

Niedzielna kompromitująca porażka Pogoni, która na własnym stadionie nie miała żadnych szans z Górnikiem Zabrze i poległa 0:3 sprawiła, że fani są wściekli. Mecz był względnie wyrównany, natomiast na początku drugiej odsłony piłkarze Michala Gasparika strzelili trzy gole w zaledwie 10 minut. Tuż po zakończeniu spotkania rozczarowania nie krył kapitan Pogoni Kamil Grosicki.

- Nie podjęliśmy w ogóle walki i rękawicy, nie podnieśliśmy rąk, żeby walczyć i to najbardziej boli - przekazał. - Nie spodziewałem się, że jeszcze w sierpniu będę musiał podchodzić do kibiców, żeby się tłumaczyć i wysłuchiwać co nie gra. To jest najbardziej smutne. Kibice nas wspierają, a my nie dajemy im radości. Musimy nad tym pracować - tłumaczył w rozmowie z TVP Sport.

Reprezentant Polski wyznał, w czym tkwi największy problem. - Ten zespół wygląda na razie bardzo słabo, szczególnie mentalnie. Są dobre momenty, ale też takie, gdy nie da się na to patrzeć - oznajmił. - Druga połowa pokazała, że jesteśmy w procesie budowy. To nie jest tak, że trener zrobi coś w miesiąc. To są nowi zawodnicy, którzy potrzebują czasu i wsparcia. Ale rozumiem też frustrację kibiców, bo Pogoń przez ostatnie lata była klubem z czołówki - podsumował.

Pogoń Szczecin po pięciu rozegranych meczach zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli, mając w dorobku zaledwie cztery punkty. Najbliższe spotkanie czeka ją w piątek 22 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Widzewem Łódź. Na ten moment nie wiadomo, czy trenerem pozostanie Robert Kolendowicz.