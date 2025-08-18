Lewandowski stracił opaskę kapitana. "Bogu nie można zabrać tego, co boskie"

W czerwcu Michał Probierz zadzwonił do Roberta Lewandowskiego i przekazał informację, że odbiera mu opaskę kapitańską w reprezentacji Polski. Piłkarz wówczas usypiał dziecko i był mocno zaskoczony sposobem komunikacji wybranym przez selekcjonera. Nie minęło dużo czasu, a "Lewy" ogłosił, że zawiesza grę w drużynie narodowej do czasu, kiedy u jej steru będzie Probierz. I ponownie sprawy potoczyły się szybko. Polska przegrała z Finlandią 1:2 mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata, a trener podał się do dymisji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Puchacz wprost o Lewandowskim. "Jest nietykalny"

Po Probierzu kadrę przejął Jan Urban i wiele wskazuje na to, że Lewandowski ponownie zagra w narodowych barwach. Nie wiadomo jedynie, czy znów będzie pełnił funkcję kapitana. W rozmowie z Radiem ZET do czerwcowego zamieszania w reprezentacji Polski odniósł się Tymoteusz Puchacz. Jego zdaniem Probierz popełnił błąd.

- Myślę, że do takich sytuacji nie powinno dochodzić. Ok, trener zawsze ma władzę i robi to, co uważa, ale w mojej głowie jest taka myśl: "Bogu nie można zabrać tego, co boskie". W mojej głowie Roberta tez nie da się dotknąć. Na skalę nie tylko Polski, ale i świata - jest nietykalny - powiedział Puchacz.

Jednocześnie zaznaczył, że trzeba docenić wszystko, co dla polskiej piłki zrobił Lewandowski. To człowiek, który daje znakomity przykład młodym ludziom.

- Mam swoje zdanie. Uważam, że Robert jest wielką osobistością. Już nawet nie w piłce, ale ogólnie. To taka osoba, że jeśli polecisz do Włoch, Stanów, Anglii... każdy wie, kim jest Lewandowski - dodał 15-krotny reprezentant kraju.

Poważne testy dla reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski we wrześniu zagra z Holandią (04.09.) i Finlandią (07.09.) w dwóch kolejnych spotkaniach eliminacyjnych do mistrzostw świata. Puchacz nie może liczyć na powołanie do kadry. Wciąż pozostaje bez klubu.