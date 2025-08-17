Media: Arsenal wycenił Jakuba Kiwiora. Polak rozchwytywany

Jakub Kiwior miał bardzo udaną końcówkę sezonu w barwach Arsenalu. Od początku kwietnia wystąpił we wszystkich meczach i to praktycznie zawsze w pełnym wymiarze czasowym. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie kontuzja podstawowego obrońcy - Gabriela. - Cieszę się, że mój ostatni czas w Arsenalu wyglądał tak pozytywnie, jeśli chodzi o minuty na boisku - mówił wówczas. Podczas przedsezonowych sparingów również imponował formą, choć wiele wskazuje na to, że znów będzie tylko rezerwowym.

Jakub Kiwior może odejść z Arsenalu. Tyle trzeba za niego zapłacić

Jak się okazuje, reprezentant Polski wcale nie musi zostać jednak w Arsenalu. Portal CaughtOffside poinformował w sobotę, że wzbudził on zainteresowanie kilku angielskich klubów. Do tego grona należą Everton, Wolves oraz Crystal Palace. Ten ostatni zespół ma być najbardziej zdeterminowany, zwłaszcza że prawdopodobnie straci Marca Guehi'ego, który jest blisko transferu do Liverpoolu.

"Oczekuje się, że rozmowy na ten temat zintensyfikują się w najbliższych dniach" - czytamy. Tamtejsze media dodają również, że Arsenal chce otrzymać za naszego piłkarza 25-30 mln euro. Gdyby faktycznie było to 30 mln, to Kiwior stałby się wówczas czwartym najdrożej sprzedanym Polakiem w historii. Przed nim znaleźliby się już tylko Arkadiusz Milik (32 mln z Ajaxu do SSC Napoli), Krzysztof Piątek (z Genoi do AC Milanu) oraz Robert Lewandowski (45 mln z Bayernu do FC Barcelony).

Kiwior nie musi jednak pozostać w Anglii. Trudno zaprzeczyć, że uważnie obserwują go również zespoły z Serie A. Niedawno informowaliśmy, że zgłosił się po niego AC Milan. Wcześniej pytały o niego również Juventus, Inter oraz FC Bologna.

Arsenal rozpoczyna sezon ligowy w niedzielę 17 sierpnia. Jego pierwszym rywalem będzie Manchester United, więc czeka nas prawdopodobnie wielkie widowisko. Niespodziewanie Kiwiora zabrakło jednak zarówno w podstawowym składzie, jak i nawet na ławce rezerwowych. Czy może to oznaczać dogadanie transferu? Niebawem się okaże.