Katastrofa wicemistrza. Zaczęli sezon najgorzej w historii

Odkąd w sezonie 2015/2016 klub z Aleksandrii powrócił do ukraińskiej elity futbolu, zwykle kończył rozgrywki w górnej połowie tabeli, a nawet zdarzało mu się grać w Lidze Europy. Mimo wszystko, wywalczone w ubiegłym roku drugie miejsce, ze stratą zaledwie trzech punktów do mistrzowskiego Dynama Kijów, można było uznać za sporą niespodziankę.

Weryfikacja negatywna. Drużyna w rozsypce, efekty widać na boisku

Jeżeli w tym roku kibice Ołeksandriji liczyli na powtórkę z rozrywki, to szybko musieli uznać, że mocno się przeliczyli. Ba, drużyna wręcz zafundowała im zimny prysznic. W ramach inauguracji ligowych rozgrywek przegrała 1:3 z FK Kudriwką. Następnie uległa 0:1 Obołonii Kijów. Z kolei w sobotę aż 4:1 rozgromił ją Metalist 1925. Jak podają ukraińskie media, to najgorszy początek rozgrywek w wykonaniu wicemistrza kraju w całej historii Premier Lihi.

FK Ołeksandrija zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, mając na koncie 0 punktów i bilans bramkowy 2:8. Wcześniej zdążyła też odpaść z Ligi Konferencji, gdzie w dwumeczu uległa Partizanowi Belgrad (0:2, 0:4).

Co jednak wpłynęło na aż taki regres tej drużyny? Z pewnością wpływ na to miał rozbiór drużyny, która utraciła aż jedenastu graczy, z których lwia część stanowiła o sile składu z sezonu 2024/2025. Wprawdzie za transfery wychodzące klub zarobił łączną kwotę 4,2 mln euro, ale na nowe wzmocnienia wydano zaledwie 70 tysięcy.

Jakby tego było mało, klub po historycznym sukcesie - pierwszym wicemistrzostwie w historii - opuścił także trener Rusłan Rotań. Zastąpił go 32-letni Kiryło Nestorenko. Zatem młody, niedoświadczony szkoleniowiec musi poradzić sobie z o wiele gorszą drużyną. Być może więc Ołeksandrija jako wicemistrz kraju nawet spadnie z ligi.