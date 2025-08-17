To się dzieje! Reprezentant Polski zmienia klub za grube miliony euro

Nicola Zalewski rozegrał w rundzie wiosennej w barwach Interu 17 spotkań. Zaczął kapitalnie, od asysty w meczu z AC Milanem, natomiast potem nieco zgasł. Dołożył do tego jeszcze jednego gola i na tym się skończyło. Po sezonie z drużyną pożegnał się Simone Inzaghi i trudno było określić, co dalej z reprezentantem Polski. Ostatecznie wykupiono go z AS Romy, natomiast okazuje się, że mimo to nie będzie grał w Interze w kolejnych rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Fabrizio Romano potwierdza. Nicola Zalewski zmienia klub

Od kilku tygodni włoskie media spekulowały o tym, że Atalanta jest zainteresowana Zalewskim. Nie może to dziwić, zwłaszcza po odejściu Matteo Ruggeriego do Atletico Madryt oraz zakończeniu współpracy z Juanem Cuadrado. Dziennikarz Fabrizio Romano poinformował właśnie, że wszystko zostało już ustalone i nasz zawodnik podpisze kontrakt z nowym pracodawcą.

"Here we go" - napisał, czym praktycznie potwierdził transfer. Atalanta zapłaci za reprezentanta Polski 17 mln euro. To już siódmy piłkarz, którego włoski klub pozyska podczas letniego okienka. Wcześniej sprowadzono m.in. Odilona Kossounou'a z Bayeru Leverkusen czy Kamaldeena Sulemana z Southampton. Jak dotąd wydano na transfery aż 80 mln euro.

Romano dodał, że Zalewski dołączył do "projektu Ivana Juricia", który niedawno zastąpił na stanowisku trenera Gian Piero Gasperiniego - ten wybrał za to ofertę AS Romy. Chorwat pracował już w przeszłości we Włoszech m.in. w Genoi czy Torino, natomiast ostatnio prowadził Southampton, z którym spadł do Championship.

Dziennikarz nie wspomniał za to słowem o Ademoli Lookmanie, który nie wrócił na przedsezonowe zgrupowanie, próbuje wymusić odejście do Interu i prawdopodobnie dopnie swego. Tym samym wszystko wskazuje na to, że obie transakcje nie będą połączone.

Zalewski będzie drugim piłkarzem w historii, który zwiąże się z Atalantą. W latach 2018-22 jej barwy reprezentował obecny zawodnik Legii Warszawa Arkadiusz Reca. Atalanta rozpocznie zmagania ligowe już za tydzień, kiedy na własnym stadionie podejmie beniaminka - Pisa SC.