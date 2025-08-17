Nie tylko pierścionek. Oto co Ronaldo kupił Georginie na zaręczyny

Dziewięć - po tylu latach Cristiano Ronaldo oświadczył się swojej wieloletniej partnerce, czyli Georginie Rodriguez. "Tak, chcę. W tym i we wszystkich moich życiach" - napisała Rodriguez, publikując zdjęcie swojego pierścionka zaręczynowego na Instagramie, którego widełki cenowe znajdują się w przedziale 5-13 mln dolarów. Fotografia na profilu Rodriguez otrzymała ponad 17 mln polubień, co tylko świadczy o tym, jakim zainteresowaniem cieszy się ten związek wśród internautów.

Takie prezenty Ronaldo sprawił swojej narzeczonej. "Długotrwałe przygotowania"

Okazuje się, że pierścionek nie jest jedyną rzeczą, którą Ronaldo kupił swojej partnerce. Dziennik "The Sun" podaje, że Ronaldo sprawił kilka prezentów swojej narzeczonej o łącznej wartości 270 tys. funtów (ponad 1,3 mln złotych). Mowa o elektrycznym Porsche Taycanie (ponad 78 tys. funtów), zegarkach marki Audemars Piguet (53 tys.), Patek Philippe (42 tys.), a także torebki marek Louis Vuitton i Christian Dior oraz ubrania (25 tys.).

"Ekstrawagancja Ronaldo wynikała z długotrwałych przygotowań do oświadczyn i chęci uczynienia tego wydarzenia wyjątkowym dla ukochanej osoby" - czytamy w artykule. Z wieści przekazywanych przez "The Sun" wynika, że ślub Ronaldo i Georginy odbędzie się w przyszłym roku po mistrzostwach świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Tak Ronaldo mówi o poziomie w Arabii Saudyjskiej. "Nie jest gorsza"

Ronaldo gra w barwach Al-Nassr już czwarty sezon. Pod koniec czerwca br. Portugalczyk przedłużył kontrakt do czerwca 2027 r., a jego marzeniem jest zdobycie mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. - Szczerze mówiąc, moim zdaniem liga saudyjska nie jest gorsza od ligi francuskiej. Myślę, że w lidze francuskiej są dwie-trzy drużyny na dobrym poziomie. W Arabii jest większa konkurencja. Mogą mówić, co chcą. To tylko moja opinia. Myślę, że w tej chwili jesteśmy lepsi niż liga francuska - komentował Portugalczyk.

- Rywalizacja z nim była na boisku... Każdy z nas chciał zrobić to, co najlepsze dla swojej drużyny. Wszystko sprowadzało się jednak tylko do tego, co na boisku. Poza boiskiem jesteśmy dwoma normalnymi facetami. Nie jesteśmy przyjaciółmi, ponieważ nie spędzamy ze sobą czasu, ale zawsze darzyliśmy się dużym szacunkiem. Mam wielki szacunek i podziw dla Cristiano Ronaldo i dla jego kariery, którą miał i nadal ma. Nadal rywalizuje na najwyższym poziomie - tak o Ronaldo wypowiadał się Leo Messi.