5. kolejka ekstraklasy rozpoczęła się od niezwykłego widowiska w Lubinie. Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego wypunktowali Lechię Gdańsk i dosłownie przejechali się po rywalach. Ostatecznie wygrali 6:2. Następnie Cracovia wygrała z Widzewem Łódź 1:0 po golu Martina Mincheva. Apetyty były zatem pobudzone przed sobotnimi meczami.
Pierwszym spotkaniem tego dnia była konfrontacja Motoru Lublin z Piastem Gliwice. Poza tym, że na boisku zobaczyliśmy atak Bruce'a Lee, to na boisku nic się nie działo. "Druga odsłona była - po prostu nudna. Mało sytuacji, dużo taktyki, przesuwania, natomiast fani mogli czuć się nieco rozczarowani" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.
Następnie doszło do meczu GKS-u Katowice z Arką Gdynia. I na nim kibice już nie mogli się nudzić. Piłkarze Rafała Góraka rozbili rywali 4:1 i wyszli ze strefy spadkowej. "Bohaterem został piłkarz, który w przerwie pojawił się na murawie i ustrzelił dublet. Jedną z bramek zdobył za to zawodnik, który czekał na ten dzień od 285 dni" - można przeczytać na Sport.pl.
Podczas ostatniego sobotniego spotkania Lech długo męczył się z Koroną Kielce. Na tyle, że w drugiej odsłonie goście wyszli nawet na prowadzenie po golu Dawida Błanika. Niedługo potem wyrównał jednak Luis Palma i taki wynik utrzymał się do końca. Tym samym Lech po raz drugi w tym sezonie stracił punkty w tabeli ligowej. Liderem pozostaje wciąż Wisła Płock (10 pkt), która wyprzedza Cracovię (10 pkt), Legię (7 pkt) oraz Radomiaka (7 pkt).
Już w niedzielę 17 sierpnia zostaną rozegrane ostatnie spotkania 5. kolejki. Pogoń Szczecin zmierzy się z Górnikiem Zabrze, Radomiak Radom z Jagiellonią Białystok, Bruk-Bet Termalica z Rakowem Częstochowa, natomiast na zakończenie Wisła Płock zagra z Legią Warszawa.
