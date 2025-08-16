5. kolejka ekstraklasy rozpoczęła się od niezwykłego widowiska w Lubinie. Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego wypunktowali Lechię Gdańsk i dosłownie przejechali się po rywalach. Ostatecznie wygrali 6:2. Następnie Cracovia wygrała z Widzewem Łódź 1:0 po golu Martina Mincheva. Apetyty były zatem pobudzone przed sobotnimi meczami.

Oto tabela ekstraklasy po sobotnich spotkaniach. Wisła Płock pozostaje liderem

Pierwszym spotkaniem tego dnia była konfrontacja Motoru Lublin z Piastem Gliwice. Poza tym, że na boisku zobaczyliśmy atak Bruce'a Lee, to na boisku nic się nie działo. "Druga odsłona była - po prostu nudna. Mało sytuacji, dużo taktyki, przesuwania, natomiast fani mogli czuć się nieco rozczarowani" - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

Następnie doszło do meczu GKS-u Katowice z Arką Gdynia. I na nim kibice już nie mogli się nudzić. Piłkarze Rafała Góraka rozbili rywali 4:1 i wyszli ze strefy spadkowej. "Bohaterem został piłkarz, który w przerwie pojawił się na murawie i ustrzelił dublet. Jedną z bramek zdobył za to zawodnik, który czekał na ten dzień od 285 dni" - można przeczytać na Sport.pl.

Podczas ostatniego sobotniego spotkania Lech długo męczył się z Koroną Kielce. Na tyle, że w drugiej odsłonie goście wyszli nawet na prowadzenie po golu Dawida Błanika. Niedługo potem wyrównał jednak Luis Palma i taki wynik utrzymał się do końca. Tym samym Lech po raz drugi w tym sezonie stracił punkty w tabeli ligowej. Liderem pozostaje wciąż Wisła Płock (10 pkt), która wyprzedza Cracovię (10 pkt), Legię (7 pkt) oraz Radomiaka (7 pkt).

Tabela ekstraklasy po sobotnich meczach:

1. Wisła Płock - 4 mecze, 10 punktów, bilans bramek: 7:2

2. Cracovia - 5, 10 pkt, 11:8

3. Legia Warszawa - 3, 7 pkt, 5:1

4. Radomiak Radom - 4, 7 pkt, 9:6

5. Bruk-Bet Termalica Nieciecza - 4, 7 pkt, 6:3

6. Widzew Łódź - 3, 7 pkt, 7:5

7. Lech Poznań - 4, 7 pkt, 8:9

8. Jagiellonia Białystok - 3, 6 pkt, 8:8

9. Górnik Zabrze - 4, 6 pkt, 4:4

10. Zagłębie Lubin - 4, 5 pkt, 9:6

11. Korona Kielce - 5, 5 pkt, 5:6

12. Motor Lublin - 4, 5 pkt, 5:7

13. Arka Gdynia - 5, 5 pkt, 4:7

14. Pogoń Szczecin - 4, 4 pkt, 7:9

15. GKS Katowice - 5, 4 pkt, 7:10

16. Raków Częstochowa - 3, 3 pkt, 3:5

17. Piast Gliwice - 3, 1 pkt, 0:3

18. Lechia Gdańsk - 5, -3 pkt, 6:8.

Już w niedzielę 17 sierpnia zostaną rozegrane ostatnie spotkania 5. kolejki. Pogoń Szczecin zmierzy się z Górnikiem Zabrze, Radomiak Radom z Jagiellonią Białystok, Bruk-Bet Termalica z Rakowem Częstochowa, natomiast na zakończenie Wisła Płock zagra z Legią Warszawa.